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Sin experiencia en hidrocarburos pero con la confianza de Sheinbaum: quién es Juan Carlos Carpio, el nuevo director de Pemex

La presidenta de México dio a conocer la renuncia de Víctor Rodríguez este 14 de mayo

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Caricatura acuarela de Juan Carlos Carpio y Claudia Sheinbaum sonriendo, sentados frente al edificio de Pemex, con cielo nublado de fondo.
Claudia Sheinbaum nombró a Juan Carlos Carpio como director de Pemex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A Juan Carlos Carpio Fragoso le bastó un año y medio de experiencia en la dirección de Finanzas de Pemex para que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo nombrara este 14 de mayo director de la empresa petrolera, sin haber ocupado jamás un cargo vinculado a la industria de los hidrocarburos.

Información alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) respecto a su vida laboral dentro del sector público, muestra a un funcionario con experiencia en las finanzas públicas de la Ciudad de México, no en áreas petroleras ni en la operación de refinerías, un dato que resalta por su cercanía con quien en 2018 se convirtió en la Jefa de Gobierno de la capital.

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Con una trayectoria pública sin relación con Pemex

Carpio Fragoso cuenta con una maestría en Gerencia Pública. Desde febrero de 2007 y hasta enero de 2014, trabajó en la Secretaría de Administración y Finanzas como director de Operación de Fondos y Valores, con funciones centradas en inversiones financieras diarias.

Ahí permaneció hasta convertirse, en febrero de 2014, en Director de Análisis Estratégico, en el gobierno de la Ciudad de México, donde realizaba actividades de análisis estadístico, descriptivo e inferencial de la incidencia delictiva.

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Comunicado de Claudia Sheinbaum.

Cuando Sheinbaum fue Jefa de Gobierno de la CDMX, el funcionario regresó a la Secretaría de Administración y Finanzas, pero ahora como Director General de Administración Financiera, donde se concentró en el refinanciamiento de la deuda y concentración de fondos de la ciudad, culminando funciones en septiembre de 2024.

Esto dijo Sheinbaum sobre la salida de Víctor Rodríguez Padilla

En compañía de la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó la salida de Víctor Rodríguez Padilla de Pemex a través de un video difundido en sus redes sociales.

Según la mandataria, la partida del exdirector responde a un acuerdo previo: desde el inicio de la administración, el académico de la UNAM había planteado permanecer al frente de la petrolera únicamente un año y medio antes de regresar a la vida académica:

“Se cumplió y vino Víctor a decirme ‘me quiero regresar a la Facultad de Ingeniería’ y le dije que me esperara tantito porque quiero que nos siga ayudando. Les quiero anunciar que deja la dirección (de Pemex), porque fue el compromiso que yo hice con él, y le pedí que nos ayude en el Instituto de Electricidad y Energías Limpias”.

Claudia Sheinbaum, Pemex, Austeridad republicana,
Víctor Rodríguez Padilla y Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina desde palacio nacional. Crédito: Cuartoscuro

El nuevo director de Pemex detalló que, si cuenta con la autorización de la presidenta, las próximas acciones se desarrollarán en campo y afirmó que retomará el trabajo conjunto con las y los trabajadores de la empresa.

Al agradecer la confianza en su designación, Carpio Fragoso expresó: “Es un honor formar parte de este gran equipo”. Además, aseguró: “Le garantizo que nuestras actividades estarán enfocadas 100% a fortalecer a la empresa y a la consolidación de la soberanía energética del país”.

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