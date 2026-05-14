Usan exposición del Mundial 2026 en CDMX para exhibir a “narcopolíticos”

El colectivo Nrarcopolíticos colocó stickers monumentales con el rostro de presuntos narcopolíticos en Reforma. | X- narcopolíticos

La organización ‘Narcopolíticos’ exhibió a políticos mexicanos de diversos partidos políticos, que presuntamente están relacionados con gupos del crimen organizado, utilizando la exposición de la Copa Mundial FIFA 2026, en la Ciudad de México.

En su cuenta de X, la organización conformada por los colectivos Pie de Nota, Defensxres y Óscar Balderas, informó que esta mañana colocaron stickers monumentales en la exhibición de Panini.

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Los stickers son similares a los tarjetas que se usan para el álbum del Mundial 2026, que muestran el rostro de los jugadores de cada selección, solo que enseñan el rostro de políticos como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia temporal de Sinaloa.

Asimismo, está Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Sinaloa; Enrique Díaz Vega y el senador Enrique Inzunza, quienes, junto con Rocha Moya, fueron acusados por Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

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Los stickers de los presuntos ‘narcopolíticos’ fueron colocados sobre las estampas monumentales de los futbolistas, ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Estela de Luz, entre Lejia y Sevilla.

El 7 de mayo pasado, la coalición de colectivos denominada NARCOPOLÍTICOS presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y 55 políticos de Morena.

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La acusación central es que habrían recibido apoyo de grupos de narcotráfico durante la elección de 2021 en Sinaloa, facilitando la influencia del cártel ‘Los Chapitos’, con consecuencias graves para la población.

La denuncia, impulsada por Defensorxs, Pie de Nota y Óscar Balderas, también incluye a 10 funcionarios previamente señalados por Estados Unidos, así como a Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, acusado de operar negocios vinculados al narcotráfico y desaparición de jóvenes.

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Entre los señalados figura Quirino Ordaz, exgobernador priista y actual cónsul en España, a quien acusan de permitir que policías bajo su mando secuestraran a operadores electorales en esos comicios.

El señalamiento también abarca a 17 alcaldes de Morena, 23 diputados locales y cinco legisladores federales supuestamente beneficiados por la operación de ‘Los Chapitos’.

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Asimismo, los colectivos buscan ser reconocidos como víctimas para participar en la investigación y evitar que las autoridades protejan a los funcionarios denunciados.

Plantean que la corrupción estructural y la impunidad dañan el derecho de la población a vivir sin violencia y a elegir libremente a sus gobernantes.

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