¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde? la nueva gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa. (Instagram - @ yeraldinebonillamx)

El pasado 1 de mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya solicitó una licencia temporal para dar paso a las investigaciones por parte de las autoridades de Estados Unidos, quienes lo acusan por nexos con el Cártel de Sinaloa.

Tras el anuncio, este 2 de mayo el Congreso del Estado anunció a la nueva gobernadora interina de la región, Yeraldine Bonilla Valverde, tras una votación donde los legisladores avalaron este nombramiento.

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“La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse de frente a los tiempos de la adversidad y el pueblo de Sinaloa es mucho pueblo”, declaró la funcionaria.

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde?

La nueva mandataria estatal es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con una trayectoria que combina formación académica y participación en actividades extracurriculares enfocadas en el cuidado infantil.

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A lo largo de su carrera como profesional, ha intervenido en iniciativas relacionadas con la atención básica a niñas y niños en guarderías, así como en espacios que promueven la participación activa de las mujeres en procesos de paz y seguridad, incorporando una perspectiva de género en la toma de decisiones. Además, cuenta con capacitación especializada en prácticas parlamentarias y servicio público.

Por otro lado, se desempeña como asistente educativa en el campo Rene-Produce, donde trabaja con niños indígenas, fortaleciendo su experiencia en contextos comunitarios.

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Desde el 1 de octubre de 2018, ocupa el cargo de diputada local en la LXIII Legislatura por el principio de representación proporcional del partido Morena, consolidando su participación en el ámbito legislativo.