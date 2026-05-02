En dos horas aprueban licencia de Rocha Moya y designan a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde es la gobernadora interina de Sinaloa tras licencia temporal de Rubén Rocha Moya (Captura de pantalla)

En sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa avaló el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina tras licencia temporal de Rubén Rocha Moya. Luego de que los legisladores votaran a favor de este nombramiento, Yeraldine Bonilla rindió protesta desde la tribuna.

“La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse de frente a los tiempos de la adversidad y el pueblo de Sinaloa es mucho pueblo”, declaró la gobernadora interina de Sinaloaa en su discurso de toma de protesta.

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