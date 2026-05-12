Monitorean a tres neoyorquinos del crucero MV Hondius tras brote de hantavirus

Tres neoyorquinos se encuentran bajo monitoreo médico luego de haber sido evacuados del crucero MV Hondius, después de un brote de hantavirus que provocó al menos tres muertes y varios contagios. Estas personas no presentan síntomas hasta el momento, pero las autoridades sanitarias les aplicaron un periodo de cuarentena de 42 días con controles médicos diarios y pruebas periódicas para detectar eventuales contagios.
El caso activó protocolos de vigilancia epidemiológica en Estados Unidos y en otros países a los que regresaron pasajeros. La gobernadora Kathy Hochul informó que los tres pasajeros pueden optar por completar el monitoreo en Nebraska, donde se encuentran actualmente bajo observación en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, o regresar a Nueva York, siempre siguiendo los procedimientos médicos establecidos de seguimiento y aislamiento supervisado.
PUBLICIDAD
Monitoreo de los neoyorquinos y coordinación oficial
Los tres neoyorquinos evacuados del MV Hondius permanecen asintomáticos bajo controles médicos diarios y pruebas periódicas en Nebraska. El Departamento de Salud de Nueva York coordina el seguimiento junto a CDC y autoridades locales.
Según explicó el Dr. James McDonald, comisionado estatal de salud, “no se ha detectado sintomatología en ninguno de los monitoreados” y el monitoreo se mantendrá por el lapso establecido.
PUBLICIDAD
La cadena informativa estadounidense NBC New York reiteró que las autoridades actualizarán la información pública conforme avancen los controles.
Comunicados y manejo sanitario
La gobernadora Kathy Hochul comunicó que el estado de Nueva York mantiene un plan de preparación y vigilancia ante el regreso de los pasajeros.
PUBLICIDAD
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., informó que el gobierno federal mantiene la coordinación con los equipos médicos estatales y federales para el seguimiento de los afectados.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, explicó que los equipos de salud municipal, estatal y federal mantienen contacto permanente para la actualización de datos y la comunicación a la comunidad, según informaron las cadenas informativas estadounidenses NBC New York.
PUBLICIDAD
Brote a bordo y evacuación internacional
El brote de hantavirus se detectó a principios de abril mientras el MV Hondius transportaba a 143 pasajeros de 23 nacionalidades. Al menos 10 personas resultaron infectadas y tres fallecieron, según datos oficiales. Tras la detección de los primeros casos, las autoridades coordinaron la evacuación y cuarentena de los pasajeros en instalaciones médicas de Estados Unidos y Europa.
Uno de los estadounidenses repatriados dio positivo a la variante Andes del hantavirus, aunque permanece asintomático y aislado del grupo, según el Centro Médico de la Universidad de Nebraska y la cadena informativa estadounidense ABC7NY.
PUBLICIDAD
Qué es el hantavirus y cómo se contagia
El hantavirus es una enfermedad poco frecuente causada por virus que suelen transmitirse a los humanos a través del contacto con excrementos o saliva de roedores infectados. En este brote, la variante Andes motivó la aplicación de protocolos estrictos de vigilancia, ya que puede transmitirse de persona a persona en circunstancias excepcionales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el seguimiento exhaustivo de los pasajeros expuestos, aunque comunicó que, según la evidencia disponible, el riesgo para la población general es bajo. El organismo sanitario estadounidense CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés) señaló que la transmisión interpersonal requiere contacto cercano y prolongado.
PUBLICIDAD
Impacto internacional y monitoreo en otros países
El brote de hantavirus en el MV Hondius también obligó a la repatriación y cuarentena de pasajeros en Alemania, Francia, Canadá y los Países Bajos.
En Nueva Jersey, las autoridades sanitarias monitorean a dos residentes que viajaron en el mismo avión que uno de los pasajeros infectados, aunque no formaban parte del crucero.
PUBLICIDAD
La Organización Mundial de la Salud reiteró que el monitoreo de casos expuestos es prioritario para evitar futuras cadenas de contagio y detalló que el riesgo de transmisión comunitaria es bajo según la evidencia actual.
Síntomas y prevención
El hantavirus puede presentar síntomas iniciales similares a los de la gripe, como fiebre, dolores musculares, vómitos y diarrea, y evolucionar hacia cuadros graves de insuficiencia respiratoria y hemorragias internas.
PUBLICIDAD
La letalidad ronda el 50% en los casos documentados. No existe una vacuna ni tratamiento específico, por lo que la prevención se basa en el control de roedores y el monitoreo médico de personas potencialmente expuestas.
Los especialistas recomiendan consultar al médico ante cualquier síntoma posterior a la exposición y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD