Acuerdo comercial con la Unión Europea no pone en riesgo el T-MEC, asegura Sheinbaum

(Crédito: Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reiteró durante su conferencia de prensa de este jueves que la firma del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea no guarda relación alguna con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), ya que es una renovación del acuerdo, cuya vigencia data del año 2000 y termina este 2026.

Sheinbaum Pardo enfatizó que ambos instrumentos comerciales se desarrollan de manera independiente y que el acuerdo con la Unión Europea no representa ningún riesgo ni afecta las negociaciones en curso con Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

La mandataria puntualizó que la agenda comercial con la Unión Europea avanza de forma paralela al T-MEC y subrayó la inexistencia de condicionamientos cruzados entre ambos acuerdos. De acuerdo con Sheinbaum, la firma con la Unión Europea no introduce elementos que puedan comprometer la relación trilateral vigente en América del Norte.

Detalles de la alianza con la Unión Europea

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha confirmado la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea para el próximo 27 de mayo. Este tratado actualiza el pacto original del año 2000 y elimina los aranceles para el sector agroindustrial, permitiendo a las empresas mexicanas acceder sin barreras a un mercado de 450 millones de personas, según declaraciones del funcionario durante un foro organizado por El Financiero.

PUBLICIDAD

Entre los ejes centrales del acuerdo está el compromiso de incrementar en 50% las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea para 2030, como explicó Ebrard en el mismo evento. Además, el sector automotriz y las autopartes también se beneficiarán con la supresión de aranceles, efecto que el secretario calificó como “muy buena noticia para México” en conversación con El Financiero.

Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, posa frente a banderas de la Unión Europea en un evento diplomático importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México será sede del encuentro en el que participarán Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; y António Costa, presidente del Consejo Europeo. La titularidad femenina en la firma es subrayada por Sheinbaum al mencionar que “en Europa hay un 30% de representación de mujeres en sus congresos, incluido el de la Unión Europea. En México tenemos 50% en los congresos estatales y en el Congreso Federal, además de mujer presidenta”.

PUBLICIDAD

El canciller Roberto Velasco precisó durante la conferencia matutina del martes 12 de mayo que el objetivo es fortalecer la relación bilateral y ampliar los beneficios comerciales y sociales derivados del acuerdo.