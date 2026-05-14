México

Acuerdo comercial con la Unión Europea no pone en riesgo el T-MEC, asegura Sheinbaum

La alianza mexicana se renovará en la Ciudad de México el próximo 27 de mayo

Guardar
Google icon
(Crédito: Presidencia)
(Crédito: Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reiteró durante su conferencia de prensa de este jueves que la firma del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea no guarda relación alguna con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), ya que es una renovación del acuerdo, cuya vigencia data del año 2000 y termina este 2026.

Sheinbaum Pardo enfatizó que ambos instrumentos comerciales se desarrollan de manera independiente y que el acuerdo con la Unión Europea no representa ningún riesgo ni afecta las negociaciones en curso con Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

La mandataria puntualizó que la agenda comercial con la Unión Europea avanza de forma paralela al T-MEC y subrayó la inexistencia de condicionamientos cruzados entre ambos acuerdos. De acuerdo con Sheinbaum, la firma con la Unión Europea no introduce elementos que puedan comprometer la relación trilateral vigente en América del Norte.

Detalles de la alianza con la Unión Europea

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha confirmado la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea para el próximo 27 de mayo. Este tratado actualiza el pacto original del año 2000 y elimina los aranceles para el sector agroindustrial, permitiendo a las empresas mexicanas acceder sin barreras a un mercado de 450 millones de personas, según declaraciones del funcionario durante un foro organizado por El Financiero.

PUBLICIDAD

Entre los ejes centrales del acuerdo está el compromiso de incrementar en 50% las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea para 2030, como explicó Ebrard en el mismo evento. Además, el sector automotriz y las autopartes también se beneficiarán con la supresión de aranceles, efecto que el secretario calificó como “muy buena noticia para México” en conversación con El Financiero.

Un hombre de mediana edad con gafas, traje azul marino y corbata roja, posa al frente de tres banderas de la Unión Europea bajo un cielo azul.
Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, posa frente a banderas de la Unión Europea en un evento diplomático importante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México será sede del encuentro en el que participarán Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; y António Costa, presidente del Consejo Europeo. La titularidad femenina en la firma es subrayada por Sheinbaum al mencionar que “en Europa hay un 30% de representación de mujeres en sus congresos, incluido el de la Unión Europea. En México tenemos 50% en los congresos estatales y en el Congreso Federal, además de mujer presidenta”.

El canciller Roberto Velasco precisó durante la conferencia matutina del martes 12 de mayo que el objetivo es fortalecer la relación bilateral y ampliar los beneficios comerciales y sociales derivados del acuerdo.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumUnión EuropeaT MECPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno confirma apoyo de 9 mil 582 pesos por el Mundial 2026: requisitos para obtenerlo

El programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026 otorgará apoyo económico mensual, seguro médico del IMSS y capacitación laboral

Gobierno confirma apoyo de 9 mil 582 pesos por el Mundial 2026: requisitos para obtenerlo

Conagua presenta las obras para prevenir inundaciones: estos son los lugares donde se realizan

Las intervenciones se concentran en el oriente del Valle de México y en estados como Guerrero, Tabasco, Chiapas y Veracruz

Conagua presenta las obras para prevenir inundaciones: estos son los lugares donde se realizan

Pruebas revelan que la madre de Vicente amenazó con hacerle daño antes de dejarlo encerrado en su camioneta en Mexicali

El menor de 3 años de edad murió por un golpe de calor luego de permanecer durante más de 12 horas en el vehículo

Pruebas revelan que la madre de Vicente amenazó con hacerle daño antes de dejarlo encerrado en su camioneta en Mexicali

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 14 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 14 de mayo

Sheinbaum asegura que México no enfrenta desabasto de combustible, a diferencia de países asiáticos

“Vamos bien, estoy confiada con que la economía de México está bien”, declaró la jefa de Estado

Sheinbaum asegura que México no enfrenta desabasto de combustible, a diferencia de países asiáticos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de mayo: a un año del doble homicidio de colaboradores de Clara Brugada, el informe oficial aún no esclarece el móvil

El imperio de “El Chapo” Guzmán se acerca a su fin, pero la violencia en Sinaloa se recrudece

ENTRETENIMIENTO

Li Cham: el documental que muestra cómo el EZLN impulsó la liberación de mujeres tzotziles de la violencia patriarcal

Li Cham: el documental que muestra cómo el EZLN impulsó la liberación de mujeres tzotziles de la violencia patriarcal

Revelan primeras imágenes del regreso de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann: “Hay amores que no se olvidan”

Liberan boletos de último minuto para el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes: fecha y hora

Kate del Castillo da detalles de su papel como narcotraficante, pero se burlan de ella por hablar como española

Lolita Cortés estalla por críticas a influencers que quieren ser actores: lanza polémico dardo por el caso de Aarón Mercury

DEPORTES

Gobierno lanza “Jóvenes Embajadores del Mundial”: así puedes recibir 9 mil 582 pesos al mes y seguro del IMSS

Gobierno lanza “Jóvenes Embajadores del Mundial”: así puedes recibir 9 mil 582 pesos al mes y seguro del IMSS

Ángel Villacampa pide a la afición del América ‘ilusionarse’ previo a la Final de Liga MX Femenil ante Rayadas

Estrella japonesa Kaoru Mitoma enciende las alarmas en Japón: podría perderse el Mundial 2026

Mundial 2026: FIFA toma el control del Coloso de Santa Úrsula, se transforma en Estadio Ciudad de México

Artesanas de la Sierra de Puebla bordaron piezas textiles que forman parte del kit de la Selección Mexicana