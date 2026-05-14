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Sheinbaum asegura que México no enfrenta desabasto de combustible, a diferencia de países asiáticos

“Vamos bien, estoy confiada con que la economía de México está bien”, declaró la jefa de Estado

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 14 de mayo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que actualmente el país no enfrenta desabasto de combustible, a diferencia de Corea del Sur y otros países asiáticos.

Ante el cuestionamiento sobre el modelo económico actual del país, la mandataria mexicana declaró que no se puede evaluar como tradicionalmente se hacía, ya que existen muchos factores externos que han complicado su valoración.

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“Ayer hablando con el presidente de Corea, fíjense la importancia de la decisión que tomó el presidente López Obrador que tanto lo criticaron con la refinería Olmeca. Hoy hay países que tiene desabasto, como Corea”, manifestó durante la mañanera del pueblo de este 14 de mayo en Palacio Nacional.

Recordó que su gobierno diseñó un programa en producir el petróleo que se consume, asegurando que si existe un sobrante de este hidrocarburo se puede exportar bajo los lineamientos de la soberanía energética.

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“Producir el petróleo, transformarlo y utilizarlo en nuestro país. Nosotros no tenemos problemas de desabasto, incluso por la relación comercial que hay con Estados Unidos. En otros países están viviendo desabasto, Asia está en una situación muy dificil, porque al cerrarse el estrecho de Ormuz en Irán, no está llegando el petróleo que debería estar llegando a los distintos países”, señaló Sheinbaum.

Asimismo, expresó que bajo ese contexto el país está construyendo una economía fuerte, pese a la falta de inversiones del sector privado y el poco incremento del gasto público.

“Vamos bien, estoy confiada con que la economía de México está bien. Vean el peso está hoy en 17.22 pesos, con una tasa del 6.5%”, finalizó.

Sheinbaum mantiene reunión telefónica con presidente de Corea del Sur

La jefa de Estado mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, con el objetivo de fortalecer su cooperación bilateral en los sectores económicos y culturales.

Tras la visita del grupo de K-pop BTS a la Ciudad de México y su encuentro con la mandataria mexicana en Palacio Nacional, ambos líderes se mostraron “impresionados” por las miles de ARMYs (nombre del fandom) mexicanas que se congregaron para poder verlos durante sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros y en la explanada del Zócalo capitalino durante su aparición en un balcón desde la residencia presidencial.

“Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2,000 empresas establecidas en nuestro país, que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos”, escribió la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) durante un comunicado.

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