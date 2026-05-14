Pruebas revelan que la madre de Vicente amenazó con hacerle daño antes de dejarlo encerrado en su camioneta en Mexicali

Foto: Redes sociales / Visuales IA

Luego de la muerte de Vicente, menor de 3 años de edad que falleció por un golpe de calor luego de permanecer encerrado en el vehículo de su madre durante más de 12 horas en su domicilio de Mexicali, Baja California, nuevos datos fueron revelados tras la vinculación a proceso de Roxana “N”.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California presentó pruebas de que la madre del menor llevó a cabo amenazas en contra del padre, Juan Carlos, en las que incluso dijo que le causaría daño a Vicente.

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Ma. Elena Andrade Ramírez, fiscal del estado, confirmó estas amenazas en una conferencia de prensa realizada en días recientes, donde también negó que tener indicios sobre alguna situación mental o emocional presentada por la madre, luego de que su defensa así lo alegó durante la audiencia.

“Tenemos evidencias inclusive de las amenazas o la utilización del menor para amenazar al papá de causarle inclusive algún daño o hacer actos que pusieran en riesgo la vida del pequeño. También tenemos evidencias de la claridad emocional o mental con la cual estuvo la mamá el día, noche y madrugada en la que se llevaron a cabo estos terribles hechos”, detalló la fiscal.

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Defensa de Roxana “N” argumentó que sufría violencia familiar y tenía afectaciones emocionales

Vehículo donde fue encontrado sin vida el niño Vicente. Crédito: Redes Sociales

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Roxana “N” presentó peritajes psicológicos y testimonios que refieren que vivía un contexto de violencia familiar, además de que presentaba depresión, ansiedad, tenía problemas económicos y estaba bajo tratamiento médico por afectaciones emocionales previas.

Además, expusieron que el padre de Vicente contaba con una vinculación a proceso por violencia familiar contra la mujer, así como de diversas carpetas de investigación relacionadas con agresiones físicas y psicológicas hacia ella.

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Al respecto, la fiscal del estado informó que cuentan con dos carpetas de investigación por violencia familiar, una del año 2023 y otra de 2024, de las cuales una sí está judicializada.

“No fue una carpeta reciente, que recién hubieran pasado los hechos, que la tuvieran de alguna manera (en) una perturbación mental por los hechos recientes. Una está judicializada, ya va para audiencia intermedia y otra estaba en investigación”, explicó.

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Sobre estas carpetas de investigación, Ma. Elena Andrade mencionó que seguirán su curso mientras continúa el proceso de Roxana “N”, quien fue procesada por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Mujer permaneció en redes sociales y bebió alcohol mientras Vicente luchaba por salir del automóvil

La Fiscalía de Baja California busca 15 años de cárcel para Roxana "N", acusada de homicidio por omisión impropia tras la muerte de su hijo de tres años, quien fue dejado en un auto cerrado por más de doce horas en Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la defensa de Roxana “N” intentó negar que los exámenes toxicológicos no arrojaron presencia de alcohol ni sustancias psicotrópicas, la fiscal del estado confirmó que existen evidencias de que estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y de que estuvo en redes sociales compartiendo conteniendo el día de los hechos.

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La mujer permanecerá en prisión preventiva en el Cereso de Mexicali mientras se realizan las investigaciones complementarias en el plazo de cuatro meses que estableció el juez. En caso de ser declarada culpable, la mujer podría ser sentenciada a una pena de 8 a 15 años de prisión.