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Militares agreden a periodistas cuando cubrían un operativo en Culiacán: policía estatal interviene para proteger a los comunicadores

Los reporteros fueron golpeados y despojados de un teléfono celular en el sector La Conquista

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Según reportes de la prensa local, los comunicadores se encontraban debidamente acreditados y realizaban la cobertura en unidades identificadas con logotipos de su medio. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Según reportes de la prensa local, los comunicadores se encontraban debidamente acreditados y realizaban la cobertura en unidades identificadas con logotipos de su medio. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional agredieron física y verbalmente a dos periodistas mientras cubrían un operativo en el sector La Conquista, en Culiacán, durante la madrugada de este jueves, de acuerdo con reportes de medios locales.

Según la información difundida por la prensa local, los comunicadores se encontraban debidamente acreditados y realizaban la cobertura en unidades identificadas con logotipos de su medio, cuando los efectivos castrenses los golpearon y empujaron para obligarlos a retirarse del lugar.

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Durante la agresión, a uno de los reporteros le fue arrebatado su teléfono celular, presuntamente para impedir la documentación de los hechos registrados durante el operativo.

De acuerdo con estos reportes, la situación escaló hasta que un elemento del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal de Sinaloa intervino para proteger a los periodistas y frenar el hostigamiento por parte del personal militar.

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Tras el incidente, los elementos de la Defensa abandonaron la zona sin ofrecer una explicación pública sobre el uso de la fuerza contra los comunicadores, de acuerdo con estos mismos reportes locales.

Agresiones en coberturas de operativos y hechos armados en medio de la disputa criminal

En Culiacán se han registrado de forma recurrente agresiones contra periodistas durante la cobertura de operativos de fuerzas de seguridad y hechos de violencia ligados a la disputa entre grupos del crimen organizado. Los incidentes incluyen empujones, amenazas, retiro de equipo y despojo de teléfonos celulares tanto por parte de civiles armados como en algunos casos de elementos de corporaciones de seguridad, en un entorno marcado por la presencia simultánea de fuerzas federales, estatales y militares en la entidad.

En distintos episodios documentados por medios locales, periodistas han sido atacados mientras cubren enfrentamientos armados, operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional y despliegues de la Guardia Nacional en zonas urbanas de la capital sinaloense, donde la tensión entre facciones del Cártel de Sinaloa ha elevado el riesgo de la cobertura informativa en campo.

Organizaciones y reportes periodísticos han señalado que, en este contexto, las agresiones provienen principalmente de dos frentes: por un lado, grupos armados vinculados a la delincuencia organizada que buscan impedir la documentación de sus actividades, y por otro, episodios de contención o dispersión ejercidos por fuerzas de seguridad durante operativos, lo que ha generado un patrón de riesgo constante para la prensa local.

La combinación de violencia criminal y despliegues de seguridad ha convertido a Sinaloa en una de las entidades con mayor nivel de exposición para el ejercicio periodístico en coberturas de hechos de alto impacto, particularmente en Culiacán, donde la información de campo suele desarrollarse en escenarios de enfrentamiento o presencia militar activa.

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