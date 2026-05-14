México

Adiós a las salchichas de paquete: los sustitutos que saben igual y no dañan tu salud

Elegir productos con ingredientes simples o preparar opciones en casa puede transformar cualquier platillo mexicano favorito sin renunciar al sabor

Guardar
Google icon
Alimentos asados en parrilla, combinando salchichas con vegetales como zanahorias y betabel, una opción sabrosa y versátil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Explorar nuevas formas de cocinar proteína y vegetales abre la puerta a versiones nutritivas y deliciosas de recetas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salchichas comerciales forman parte de la dieta cotidiana en muchos hogares, pero su alto contenido de sodio, grasas y aditivos ha llevado a buscar opciones más saludables sin sacrificar el sabor.

Actualmente existen alternativas elaboradas con ingredientes frescos y menos procesados, como salchichas artesanales, productos a base de plantas y opciones preparadas en casa con carne real o vegetales.

PUBLICIDAD

Conoce cuáles son las mejores opciones para disfrutar de platillos tradicionales con un perfil nutricional más equilibrado.

comida, alimento, snack super-procesado, comida poco saludable, artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las salchichas comerciales contienen altos niveles de sodio, grasas y aditivos, lo que ha impulsado la búsqueda de opciones más saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las alternativas a las salchichas comerciales que podemos consumir y no sacrifican el sabor

Existen varias alternativas a las salchichas comerciales que puedes consumir sin sacrificar el sabor, y que suelen ser más saludables y con ingredientes reconocibles.

PUBLICIDAD

Las siguientes son opciones prácticas y fáciles de encontrar que mantiene el sabor sin sacrificar tu salud:

1. <b>Salchichas artesanales o gourmet</b>

  • Elaboradas con mayor porcentaje de carne real, sin féculas ni harinas añadidas.
  • Busca en carnicerías, mercados locales o tiendas especializadas productos hechos solo con carne, especias y sal.
  • Suelen tener mejor textura y sabor más auténtico.

2. <b>Salchichas de pollo o pavo caseras</b>

  • Preparar salchichas en casa con pechuga molida, ajo, cebolla, especias y un poco de aceite de oliva permite controlar la calidad de los ingredientes.
  • Se pueden cocer al vapor, asar o dorar en sartén.

3. <b>Embutidos frescos</b>

  • Opciones como longaniza o chorizo artesanal (sin conservadores ni colorantes artificiales) pueden usarse en recetas similares y ofrecen un sabor intenso.
  • Verifica la etiqueta o pide información al vendedor sobre ingredientes y porcentaje de carne.

4. <b>Productos a base de plantas</b>

  • Hay salchichas vegetarianas y veganas hechas con leguminosas, tofu, seitán, champiñones y especias, que imitan la textura y el sabor de las tradicionales.
  • Marcas mexicanas y extranjeras ofrecen opciones con alto contenido de proteína vegetal y bajo sodio.

5. <b>Queso panela o asadero en tiras</b>

  • Como alternativa para hot dogs o acompañamiento, el queso panela asado ofrece una textura firme y sabor suave.

6. <b>Brochetas de verduras y proteína</b>

  • Armar brochetas con champiñones, pimientos, pollo, queso o tofu puede ser una opción versátil y sabrosa para asar o preparar a la plancha.

Consejos para mantener el sabor

  • Usa especias como ajo, pimienta, orégano, comino y mostaza para dar profundidad al sabor.
  • Prueba diferentes métodos de cocción (asar, hornear, dorar) para variar la textura.
  • Acompaña con aderezos y vegetales frescos para una experiencia completa.
Queso panela, alimento mexicano, queso fresco y saludable, bajo en grasa, rico en proteínas, queso versátil, cocina mexicana, comida tradicional, queso nutritivo, antojito mexicano, cultura culinaria de México, lácteo delicioso, queso típico mexicano, preparación culinaria con queso panela, ingrediente saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El queso panela o asadero asado, presentado en tiras, es una alternativa versátil para hot dogs o acompañamientos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco analiza la calidad de las salchichas comerciales en México

Las salchichas forman parte de la canasta básica de muchas familias en México, pero la calidad de estos productos varía considerablemente entre las diferentes marcas que se encuentran en el supermercado.

Para ofrecer una referencia confiable sobre qué salchichas cumplen con los criterios indispensables de seguridad e información nutrimental, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a través de la Revista del Consumidor.

El análisis de la Profeco se centró en 37 marcas de salchichas disponibles en el mercado mexicano.

El estudio evaluó criterios como la presencia de microorganismos patógenos (principalmente la salmonela), el contenido de proteínas, grasas, carbohidratos y agua.

Además, es estudio también reveló la diferencia entre la calidad de las salchichas de carne y de pavo y otros datos importantes como la importancia de conocer la diferencia en las etiquetas de la leyenda “de pavo” y “con pavo”.

Temas Relacionados

salchichasProfeconutriciónsaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de mayo

El episodio de la semifinal ya emociona a fans, pues se define el tercer lugar

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de mayo

Chino Huerta envía mensaje sobre su futuro en el Mundial 2026, pese a haber perdido la final de la Copa de Bélgica

Después de seis meses fuera de las cancha, el mexicano volvió a sumar minutos importantes justo antes de la definición de la lista definitiva de la Selección Mexicana

Chino Huerta envía mensaje sobre su futuro en el Mundial 2026, pese a haber perdido la final de la Copa de Bélgica

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 14 de mayo: manifestantes liberan circulación en Paseo de la Reforma e Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 14 de mayo: manifestantes liberan circulación en Paseo de la Reforma e Insurgentes

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano sufre ligera caída al cierre de la cotización del jueves 14 de mayo

El comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada, mostró un incremento en el precio del billete verde

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano sufre ligera caída al cierre de la cotización del jueves 14 de mayo

Más de 100 habitantes regresan a Chilapa, Guerrero, tras varios días de violencia, ataques armados e incendios que provocaron su desplazamiento forzado

Las autoridades prometieron seguridad permanente luego de los ataques atribuidos a Los Ardillos y Los Tlacos en Guerrero

Más de 100 habitantes regresan a Chilapa, Guerrero, tras varios días de violencia, ataques armados e incendios que provocaron su desplazamiento forzado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 100 habitantes regresan a Chilapa, Guerrero, tras varios días de violencia, ataques armados e incendios que provocaron su desplazamiento forzado

Más de 100 habitantes regresan a Chilapa, Guerrero, tras varios días de violencia, ataques armados e incendios que provocaron su desplazamiento forzado

Fijan fecha para juicio oral en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

Revelan que las cartas enviadas por El Chapo Guzmán serían falsas: estas son las pistas que ponen en duda su autenticidad

“El Chapo dijo que lo mataría”: la declaración que reveló el origen del asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes

EEUU amplía cargos contra “El Jardinero”, posible sucesor del Mencho en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

‘Queman’ a Wendy Guevara por querer cobrar 200 mil pesos por entrevista

‘Queman’ a Wendy Guevara por querer cobrar 200 mil pesos por entrevista

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

Santos Bravos anuncia el estreno físico de su EP “DUAL”: fecha de lanzamiento y dónde conseguirlo en México

Korn en México 2026: este es el posible setlist de la banda de nu metal en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo

Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo

Dueños de Palcos del Estadio Azteca ganan fallo legal a un mes del Mundial 2026: estos son sus beneficios

Con este video se presentó oficialmente el renovado Estadio Ciudad de México a la FIFA

“Nos lastimó un poco”: papá de David Benavidez sobre las declaraciones de Julio César Chávez para su hijo

Emprendedora se viraliza al detectar imágenes falsas creadas con IA y evita presunta estafa