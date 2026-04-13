Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por peculado

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

Hernán bermúdez Requena, quien fuera el encargado de Seguridad de Tabasco, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado en agravio de patrimonio público.

La medida en contra del exfuncionario fue informada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) el 13 de abril, además de que se le ratificó la medida de prisión preventiva.

“En la continuación de la audiencia inicial celebrada este día, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación del señalado en los hechos que se le imputan”, es parte del informe de las autoridades.

Los años que podría pasar preso

Asimismo, en caso de que el hombre acusado de liderar el grupo delictivo La Barredora sea hallado culpable podría recibir una pena mínima de dos años y máxima de 14, según destaca el informe oficial.

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