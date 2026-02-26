México

Falsa amenaza de bomba en el Poder Judicial de la CDMX provoca movilización y desalojo de personal

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmo la amenaza de bomba, que resultó ser falsa

Este jueves se reportó una nueva amenaza de bomba en la Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, en el centro de la Ciudad de México, por lo que las instalaciones del lugar fueron desalojadas.

Sin embargo, tras una revisión del sitio, se determinó que la amenaza resultó ser falsa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer, por medio de un comunicado, que su personal acudió a las instalaciones de los juzgados, localizados en la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, por el reporte de una supuesta amenaza de bomba.

Personal especializado del Agrupamiento Zorros de la SSC capitalina realizó una revisión y recorridos en las instalaciones, para descartar la presencia de objetos que pongan en riesgo a las personas.

Tras la revisión de pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y demás parte del inmueble, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en el lugar, por lo que, en coordinación con las autoridades del sitio, se coordinó el reingreso de los trabajadores y visitantes al lugar.

Alessandra Rojo de la Vega informa sobre reporte de bomba

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio a conocer, por medio de su cuenta de X, que la Base Diana había recibido llamadas, alertando sobre una presunta amenaza de bomba en los juzgados de la colonia Doctores.

De inmediato, informó, personal de Protección Civil y Policía Auxiliar Cuauhtémoc activó los protocolos de seguridad y aproximadamente 600 personas fueron desalojadas del lugar.

“Seguimos trabajando en el lugar para garantizar la seguridad de todas y todos. La prioridad siempre será proteger vidas”, concluyó su mensaje, que compañó con fotografías del desalojo del lugar.

Cabe destacar que apenas el pasado miércoles, también se registró una amenaza de bomba en la Torre Prisma, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se encuentran oficinas del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, tras revisión del lugar por parte de autoridades, se determinó que también fue una falsa alarma.

