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Cuál es el efecto secundario de consumir diversos aceites de cocina en personas con hígado graso

Factores como el consumo de ciertos aceites de cocina pueden agravar esta condición y aumentar el riesgo de complicaciones hepáticas graves

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Cuál es el aceite comestible que ayuda a disminuir de forma significativa el depósito de grasa en el hígado (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Cuál es el aceite comestible que ayuda a disminuir de forma significativa el depósito de grasa en el hígado (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado graso es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes entre adultos en México.

Factores como el consumo de ciertos aceites de cocina pueden agravar esta condición y aumentar el riesgo de complicaciones hepáticas graves.

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Aceites de semillas y vegetales: riesgo de inflamación

De acuerdo con información de Instituto Nutrigenómica, el consumo regular de aceites vegetales refinados como girasol, maíz y canola se asocia con un mayor daño hepático en personas con hígado graso. Estos aceites contienen altos niveles de omega-6, un tipo de grasa poliinsaturada que, al ser calentada repetidamente, puede incrementar la inflamación y favorecer el desarrollo de esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), una forma avanzada de daño hepático.

Los especialistas advierten que la ingesta prolongada de estos aceites no solo contribuye a la acumulación de grasa en el hígado, sino también a la alteración de los niveles de enzimas hepáticas como AST y ALT, indicadores clave de la salud del órgano. El exceso de omega-6 y la formación de compuestos tóxicos durante la cocción elevan el riesgo de inflamación crónica y resistencia a la insulina.

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Aceites refinados y reutilizados: formación de grasas trans

La reutilización de aceites de cocina es una práctica común en la preparación de alimentos fritos y comida rápida. Sin embargo, recalentar estos aceites provoca la formación de grasas trans y otros compuestos tóxicos que dañan la estructura del hígado y elevan los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.

La elección de los insumos de cocina puede tener un impacto relevante en la salud de algunos órganos. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La elección de los insumos de cocina puede tener un impacto relevante en la salud de algunos órganos. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Los aceites recalentados pueden contener sustancias que afectan directamente la función hepática y aceleran el avance del hígado graso hacia etapas más severas. El Instituto Nutrigenómica recomienda reducir al mínimo la reutilización de aceites, especialmente en personas diagnosticadas con trastornos hepáticos.

Grasas saturadas: impacto negativo en el hígado

El consumo de aceites ricos en grasas saturadas (como el de palma o coco) también representa un riesgo para quienes tienen hígado graso. Estas grasas aumentan la acumulación de lípidos en el órgano, favorecen el desarrollo de obesidad y contribuyen a la resistencia a la insulina, factores que agravan la progresión de la enfermedad.

Este tipo de grasas, presentes tanto en aceites como en productos de origen animal, deben ser limitadas en la dieta diaria para evitar complicaciones metabólicas y hepáticas.

Aceite de oliva virgen extra: la opción más recomendada

Entre los aceites disponibles, el aceite de oliva virgen extra destaca como la opción más saludable para personas con hígado graso. Su composición en ácidos grasos monoinsaturados y antioxidantes naturales ayuda a reducir la acumulación de grasa en el hígado y disminuye los procesos inflamatorios.

Vista recortada de una persona ejercitándose en ropa deportiva oscura, con una silueta de hígado verde brillante superpuesta digitalmente en su abdomen.
Aceite de oliva virgen extra: la opción más recomendada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes señalan que incorporar aceite de oliva virgen extra en la dieta puede mejorar los perfiles de lípidos y favorecer la función hepática. Sin embargo, los especialistas insisten en que, aunque este aceite es beneficioso, su consumo debe ser moderado, ya que el exceso de calorías provenientes de cualquier tipo de grasa puede provocar aumento de peso y empeorar la condición hepática.

Acciones clave para proteger el hígado

Para quienes viven con hígado graso o buscan prevenir esta enfermedad, las siguientes recomendaciones pueden hacer la diferencia:

  • Evitar alimentos fritos y comida rápida, que suelen prepararse con aceites recalentados o de baja calidad.
  • Cocinar con aceite de oliva virgen extra en lugar de aceites vegetales refinados.
  • Reducir al máximo la reutilización de aceites en casa.
  • Adoptar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y alimentos naturales.

La elección del tipo y cantidad de aceite en la cocina diaria puede ser un factor decisivo en la evolución del hígado graso y en la salud metabólica general.

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