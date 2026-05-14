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Gobierno lanza “Jóvenes Embajadores del Mundial”: así puedes recibir 9 mil 582 pesos al mes y seguro del IMSS

El programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026 otorgará apoyo económico mensual, seguro médico del IMSS y capacitación laboral

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El programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026 otorgará apoyo económico mensual, seguro médico del IMSS y capacitación laboral
El programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026 otorgará apoyo económico mensual, seguro médico del IMSS y capacitación laboral

El Gobierno de México confirmó el lanzamiento del programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026, una estrategia vinculada a Jóvenes Construyendo el Futuro con la que miles de jóvenes podrán acceder a un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico del IMSS y capacitación laboral en actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa forma parte del plan federal de inclusión laboral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y fue presentada junto con Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del Mundial 2026.

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El objetivo es aprovechar el evento internacional para abrir oportunidades de capacitación y experiencia profesional en sectores de alta demanda económica y turística.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el programa estará dirigido a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan y que residan en las entidades que serán sede de la Copa Mundial: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

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Ilustración de mano sosteniendo credencial con el águila del Gobierno de México y el logo de la Copa Mundial FIFA 2026. Fondo abstracto con líneas curvas en tonos verde, blanco, rojo y azul.
El Gobierno de México lanzó el programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026 para otorgar apoyos de 9 mil 582 pesos mensuales a jóvenes en entidades sede del torneo

¿Quiénes podrán recibir el apoyo de 9 mil 582 pesos?

Las autoridades informaron que el programa está enfocado en personas jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que deseen integrarse a actividades vinculadas con el Mundial 2026, principalmente en áreas de turismo, cultura, hospitalidad, logística y atención a visitantes.

Entre los requisitos para participar destacan:

  • Tener entre 18 y 29 años.
  • No estar estudiando ni trabajando al momento del registro.
  • Vivir en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco o Nuevo León.
  • Presentar identificación oficial vigente.
  • Contar con CURP.
  • Entregar comprobante de domicilio.
  • Subir una fotografía reciente.
  • Aceptar la carta compromiso del programa.

La administración federal explicó que las y los beneficiarios serán asignados a centros de trabajo donde recibirán capacitación práctica mientras colaboran en actividades relacionadas con la organización y operación del Mundial de Futbol 2026.

Ilustración de jóvenes en dos escenas: izquierda, capacitación con logo Gobierno de México y FIFA 2026; derecha, asistiendo a turistas en un estadio.
Jóvenes mexicanos reciben capacitación formal para la Copa Mundial FIFA 2026, preparándose para asistir en roles de hospitalidad, guía y logística en el evento global

Seguro del IMSS y capacitación hasta por 12 meses

Uno de los principales beneficios del programa será la incorporación al seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual cubrirá enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de capacitación.

Además del depósito mensual de 9 mil 582 pesos, las y los participantes podrán continuar en formación hasta completar un periodo de 12 meses, incluso después de que concluya la Copa Mundial.

El Gobierno federal destacó que esta estrategia busca generar experiencia laboral para las juventudes mexicanas en sectores que tendrán un importante crecimiento económico y turístico por la llegada de millones de visitantes al país durante el torneo internacional.

¿Cómo registrarse al programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026?

El registro para acceder al apoyo económico se realizará en línea a través del portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Cinco jóvenes adultos sonrientes caminan al frente de un estadio moderno con banderas mexicanas. Algunos llevan camisetas con logos del Gobierno de México y FIFA 2026.
El apoyo mensual de 9 mil 582 pesos incluye seguro médico del IMSS y capacitación laboral en áreas de turismo, cultura, hospitalidad y logística relacionadas con el Mundial 2026

Las personas interesadas deberán crear una cuenta, completar su perfil y buscar las vacantes identificadas como “Jóvenes Embajadores del Mundial 2026”. Posteriormente tendrán que subir sus documentos y postularse a alguno de los centros de trabajo disponibles.

Según la información oficial, el proceso de revisión y respuesta puede tardar alrededor de cuatro días.

El Gobierno de México recordó que este programa es público y ajeno a cualquier partido político, por lo que pidió a la población evitar intermediarios y realizar el trámite únicamente mediante plataformas oficiales.

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