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Mujeres con Bienestar Edomex 2026: cuándo es el próximo pago a todas las beneficiarias del Estado de México

Las participantes reciben de forma directa un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestralmente

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Mujeres con Bienestar Edomex
Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que brinda apoyo económico bimestral a personas en situación de vulnerabilidad. (Gob. Edomex)

Mujeres con Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México que brinda apoyo económico bimestral a personas en situación de vulnerabilidad. Disponible en los 125 municipios de la entidad, la propuesta se dirige a mujeres de 18 a 63 años que se encuentren en contextos vulnerables.

Además del aporte económico de 2.500 pesos cada dos meses, las beneficiarias pueden acceder a seguro médico, tarifas preferenciales en el transporte público, asesorías financieras, psicológicas y otros beneficios.

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La intención principal es elevar los ingresos de quienes carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza, combinando la entrega de recursos con un paquete integral de servicios para el bienestar.

Se prevé que el siguiente recurso para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar llegue en julio de 2025
Se prevé que el siguiente recurso para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar llegue en julio de 2025

¿Cuándo es el próximo pago de Mujeres con Bienestar a las beneficiarias del Estado de México?

Se prevé que el siguiente recurso para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar llegue en julio de 2025, pues el último pago del programa se hizo del 5 al 8 de mayo. Sin embargo, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

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Formas de saber si ya me llegó el depósito

Las participantes del programa Mujeres con Bienestar tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.
Mujeres con Bienestar 5 Programas Sociales Edomex
Entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en la zona norte del estado (Gob. Edomex)

Entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias del programa

Por otra parte, durante este mes, miles de mujeres mexiquenses recibirán la confirmación oficial de la Secretaría de Bienestar del Estado de México sobre el arranque de la entrega de tarjetas del programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026. Cabe indicar que el operativo va dirigido a quienes estaban en lista de espera con folios 2023 y 2024 y que recientemente completaron su actualización de datos ante los Servidores del Pueblo.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las beneficiarias deben presentar los siguientes documentos en original y copia para recibir el plástico:

  • Identificación oficial vigente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio actual
  • CURP
  • Constancia de actualización de datos

Tras recibir la tarjeta, es obligatorio activarla. Solo con el plástico activo los depósitos bimestrales de 2 mil 500 pesos comenzarán a reflejarse.

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