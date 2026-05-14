Conagua presenta las obras para prevenir inundaciones: estos son los lugares donde se realizan

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, explica los progresos del proyecto de infraestructura hidráulica L7, vital para la gestión del agua en Nezahualcóyotl y la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conagua anunció la entrada en operación de obras clave para prevenir inundaciones en varias regiones del país, a partir del 15 de mayo. El director general, Efraín Morales López, explicó durante la conferencia matutina de este jueves 14 que los trabajos buscan reducir riesgos y proteger a la población en zonas históricamente afectadas por lluvias intensas.

Las intervenciones se concentran en el oriente del Valle de México y en estados como Guerrero, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Morales López detalló que se invirtieron cerca de doce mil millones de pesos en obras hidráulicas durante los últimos años, con recursos federales, estatales y municipales.

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Obras concluidas y en operación para la temporada de lluvias

El proyecto integral en la zona metropolitana del Valle de México incluye la ampliación de la laguna El Salado para incrementar su capacidad de regulación, así como el fortalecimiento de los colectores Teotongo y Pinos, y la intervención en el colector Carmelo Pérez. Estas acciones benefician directamente a las alcaldías Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz.

Morales López informó que el cárcamo de bombeo Xochiaca, con capacidad para dieciséis mil litros por segundo, ya se encuentra conectado a la laguna Churubusco, donde además se realizaron trabajos de desazolve. La mayoría de estas obras estarán listas a partir del inicio oficial de la temporada de lluvias, lo que permitirá desalojar el agua de forma más eficiente y reducir el tiempo de afectación por encharcamientos.

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También destacó la segunda etapa del colector Chalco, que evitará inundaciones recurrentes en ese municipio. En total, se han desazolvado diecinueve ríos, con una longitud de sesenta y ocho punto cuatro kilómetros y una inversión de trescientos doce millones de pesos.

Intervenciones en estados vulnerables y coordinación nacional

La CONAGUA realiza acciones en otros estados afectados por lluvias y desbordamientos. En Acapulco, Guerrero, se concluyeron trece kilómetros de desazolve en el río de la Sabana y se refuerzan bordos para proteger a la población. En Tabasco, los trabajos benefician a municipios como Jalapa, Jonuta, Macuspana y Nacajuca, con una inversión de setecientos cuarenta y seis millones de pesos.

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En Veracruz, el plan de reconstrucción contempla la rehabilitación de sistemas de agua potable, drenaje y el reencauzamiento de ríos, con una inversión de mil quinientos cuarenta y siete millones. Morales López indicó que la coordinación con municipios y estados permitió realizar más de dos mil trescientas obras de agua potable y drenaje en el país, utilizando el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El director de Conagua subrayó que estas acciones forman parte de un programa integral que se mantendrá en los próximos años, con el objetivo de proteger a más de ciento veinte mil personas en zonas de riesgo y garantizar el acceso al agua en todo el territorio nacional.

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Claves de las obras anti-inundaciones y gestión hídrica

Efraín, director de CONAGUA , detalló obras en el oriente del Valle de México y otras regiones del país para mitigar inundaciones.

Proyectos destacados: ampliación de la laguna El Salado, colectores Teotongo, Pinos y Carmelo Pérez, cárcamo de bombeo Xochiaca, segunda etapa del colector Chalco, desazolve de ríos, mantenimiento de equipos de bombeo y optimización del drenaje metropolitano.

Intervenciones en otros estados: Acapulco, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Guerrero, con acciones de protección de ríos, construcción de bordos, desazolve y reencauzamiento.

Inversión total aproximada: 12 mil millones de pesos en los últimos años.

FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) se utiliza para financiar obras de agua y drenaje en más de 2,300 municipios.