María Elena Ríos reporta primer caso de violencia ácida en 2026: esposo de Idanelli le prendió fuego en Oaxaca

Exigen medidas de protección para la víctima, así como atención médica y gratuita debido a las lesiones provocadas

Idanelli necesitará atención médica, debido a que fue víctima de violencia ácida perpetrada por su esposo. (_ElenaRios)

El reciente caso de violencia ácida en Oaxaca ha encendido las alarmas entre activistas y mujeres en el estado, tras confirmarse que una mujer sufrió quemaduras graves provocadas por su pareja.

La noticia fue dada a conocer el día de ayer, 06 de enero de 2026, a través de las redes sociales de la activista oaxaqueña, María Elena Ríos, quien exigió respuesta inmediata de las autoridades en este caso.

Exigen justicia por Idanelli en Oaxaca

María Elena Ríos difundió un video en la red social X denunciando un nuevo caso de violencia feminicida en Oaxaca. Ríos informó que durante las primeras horas del año 2026 se registró la primera tentativa de feminicidio en la entidad, mediante violencia ácida.

La víctima, identificada como Idanelli, sufrió quemaduras luego de que su esposo, Eduardo “N”, exmilitar, intentara obligarla a consumir bebidas alcohólicas. Al negarse, Mejía López le roció alcohol y le prendió fuego.

Según el relato, una joven de San Pedro Jicayán se comunicó con Ríos para notificarle sobre el ataque, ocurrido en ese municipio. La activista gestionó de inmediato el contacto con autoridades estatales de Oaxaca para lograr el traslado de Idanelli a un hospital en la Ciudad de México especializado en el tratamiento de quemaduras, ya que en Oaxaca no existen las condiciones adecuadas para atender a víctimas de violencia ácida.

María Elena Ríos habló sobre
María Elena Ríos habló sobre el caso de Idanelli, en Oaxaca, quien fue víctima de violencia ácida. (Captura de pantalla/Infobae)

Víctima de violencia ácida presentó quemaduras en el 30% de su cuerpo

Idanelli presenta quemaduras en el 30% de su cuerpo, clasificadas como de segundo grado mixto, localizadas en cara, cuello, abdomen, tórax y muslos. Se encuentra estable, pero en estado grave.

Según lo compartido por la activista, el presunto responsable, Eduardo “N”, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial. Ríos expresó: “Espero que la ley se cumpla”, y que el caso se judicialice correctamente y el agresor sea vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, aplicando la totalidad de la ley.

La víctima recibirá atención médica en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México para lograr una recuperación funcional. No obstante, requerirá en el futuro tratamientos dermatológicos y cirugía reconstructiva para mejorar la calidad de su piel y, en la medida de lo posible, la calidad de vida que le fue arrebatada.

Ríos subrayó que el 95% de los casos de violencia ácida contra mujeres son cometidos por esposos o parejas sentimentales, calificando esta violencia como de lesa humanidad y exigiendo la aplicación total de la ley a los agresores. Finalizó asegurando que dará seguimiento puntual al caso.

¿Qué es la violencia ácida?

  1. La violencia ácida ocurre cuando una persona arroja ácido o sustancias corrosivas sobre otra, generalmente mujeres o niñas, con el propósito de causar daño físico grave, mutilar o matar.
  2. Esta forma de violencia es considerada una de las más extremas y crueles dentro de la violencia de género, motivada por sentimientos de odio, venganza o control.
  3. Las secuelas incluyen lesiones irreversibles, desfiguración, discapacidad permanente y daños psicológicos profundos en las víctimas.
  4. Los ataques con ácido suelen quedar impunes, ya que pocas sobrevivientes denuncian debido a las consecuencias físicas y emocionales, y quienes lo hacen enfrentan barreras legales y sociales.
  5. Diversas organizaciones abogan por fortalecer la protección de las víctimas y aplicar sanciones efectivas, subrayando la necesidad de prevenir y castigar estos crímenes de manera adecuada.

