Credencial Universal de Salud: calendario de regazados y cómo tramitarla

La credencial permitirá la atención médica sin restricciones económicas y funcionará como identificación oficial. (Jesús Avilés / Infobae México)

A partir de enero de 2027, la Credencial Universal de Salud permitirá a cualquier persona en México acceder sin restricciones económicas a los servicios médicos establecidos en la Constitución. El proceso de credencialización inicia en 2026 y busca integrar a los principales sistemas públicos en una sola red nacional de atención. Este documento oficial funcionará también como identificación, marcando un cambio en la forma en que los mexicanos acceden a la salud.

La credencial universal estará acompañada de una aplicación digital que permitirá consultar el historial médico, gestionar citas y acceder a información de servicios. Entre las funciones previstas, destaca la posibilidad de usar herramientas de navegación apoyadas en inteligencia artificial, lo que simplificará el acceso y el seguimiento de la salud individual para cualquier usuario.

El proceso de credencialización será gradual, por grupos de edad, y cada fase tendrá fechas y módulos específicos; el calendario para rezagados abrirá oportunidades para quienes no se hayan registrado en tiempo. (Facebook Secretaría de Salud)

El registro para obtener la Credencial Universal de Salud comenzó el pasado 13 de abril y está dirigido, en la primera etapa, a personas adultas mayores de 85 años o más. La fecha límite para este primer grupo es el 30 de abril de 2026. Para quienes ya superaron la fecha de registro, el gobierno federal implementará un calendario especial de rezagados, de acuerdo con el plan de fases.

Las personas mayores de 85 años que no hayan podido cumplir con el registro inicial tendrán acceso a módulos de la Secretaría del Bienestar distribuidos en toda la República Mexicana. En estos puntos, será posible realizar el trámite de manera extemporánea. El proceso es presencial y requiere presentar identificación oficial y comprobante de domicilio.

¿Qué hacer si ya pasó la fecha de registro?

El calendario para rezagados está diseñado para evitar que nadie quede fuera del acceso garantizado a los servicios de salud. El gobierno federal recomienda a quienes perdieron la fecha original acudir cuanto antes a los módulos habilitados y solicitar información sobre las próximas fechas de atención. El personal en los módulos está autorizado para recibir solicitudes fuera de plazo y orientar sobre los pasos necesarios.

La Credencial Universal de Salud arrancará su registro con adultos mayores de 85 años, pero quienes pierdan la fecha podrán acudir a módulos de la Secretaría del Bienestar en periodos especiales para rezagados.

La credencialización será progresiva. Tras la etapa de adultos mayores de 85 años, se abrirán nuevas fases para integrar a grupos de menor edad. La autoridad federal informó que cada fase contará con su propio calendario y módulos específicos, por lo que se recomienda estar atento a los anuncios oficiales. En cada etapa, los rezagados dispondrán de mecanismos similares para incorporarse sin perder el acceso a los servicios médicos.

Calendario para registros rezagados

20 de abril: M

21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

22 de abril: R

23 de abril: S, T y U

24 de abril: V, W, X, Y, Z

25 de abril: M a la Z

Últimos días del trámite

27 de abril: A y B

28 de abril: C

29 de abril: D, E y F

30 de abril: G

Documentos necesarios para tramitar la Credencial Universal de Salud

Identificación oficial

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto