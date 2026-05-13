México

La Feria del Taco Mundialista 2026: fecha, lugar y todo lo que debes saber

Una alternativa para el fin de semana en familia o con amigos

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Vista aérea de una mesa de madera rústica con varios platos de barro llenos de diferentes tacos, limones, salsas y guarniciones. Banderines de papel picado al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria del Taco 2026 se convertirá en uno de los eventos más esperados del calendario gastronómico y cultural en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Este año, el público podrá disfrutar de dos grandes celebraciones: una en la alcaldía Cuajimalpa y otra en Ciudad Nezahualcóyotl, ambas con propuestas que van más allá del simple antojo y que buscan reunir a familias, turistas y amantes del taco en un ambiente festivo.

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Dónde y actividades principales

En Cuajimalpa, la feria reunirá durante tres días a algunas de las taquerías más representativas de la capital, presentando una competencia por el título de “El Mejor Taco del Rumbo”.

Ilustración plana de una feria de tacos al aire libre con carpas de colores, banderas de México, Argentina, Brasil, personas comiendo y un arco con 'Feria del Taco 2026'.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, Ciudad Nezahualcóyotl albergará la Feria del Taco Mundialista, que combinará la pasión por el fútbol con la diversidad culinaria, permitiendo degustar tanto tacos tradicionales como platillos internacionales inspirados en los países participantes del Mundial 2026.

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Durante la Feria del Taco Mundialista en Neza, los asistentes podrán saborear:

  • Tacos de pastor, suadero, campechanos, carnitas y barbacoa.
  • Comida internacional vinculada a las selecciones del torneo, como especialidades de Argentina y Brasil.
  • Un “Pasaporte Gastronómico” que permite visitar restaurantes inscritos y participar en sorteos tras completar la ruta.
  • Exposiciones, concursos y actividades deportivas para distintos públicos.

En Cuajimalpa, la propuesta incluye:

  • Participación de 31 taquerías locales seleccionadas por amantes del taco y de la gastronomía mexicana.
  • Venta de tacos, bebidas y presentaciones en vivo, como la actuación de Cristian Ríos.
  • Un jurado conformado por restaurantes reconocidos como Vapiano, Garabatos, El Bajío, Comedor Remedios, Ledesma García y Grupo Cinbersol, junto con el voto del público.

Cómo llegar

La Feria del Taco en Cuajimalpa se realizará en la alcaldía homónima, al poniente de la Ciudad de México.

El acceso es sencillo tanto en transporte público como en vehículo particular, ya que la zona conecta con principales vías.

En el caso de Nezahualcóyotl, la sede es la explanada del Palacio Municipal, ubicada en Avenida Chimalhuacán s/n, entre Faisán y Caballo Bayo, en la colonia Benito Juárez.

Para quienes viajan desde el centro de la ciudad, la distancia es aproximadamente de una hora y es posible llegar en transporte público o auto propio, con opciones de estacionamiento cercanas.

Fechas

En Cuajimalpa, la cita será del 15 al 17 de mayo, en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

La Feria del Taco Mundialista en Neza iniciará el 10 de junio, un día antes de la inauguración del Mundial, y se extenderá hasta el 14 de junio. La entrada es gratuita para todos los visitantes.

En resumen, este año la Feria del Taco 2026 en la Ciudad de México ofrecerá una experiencia integral: gastronomía, cultura, actividades deportivas y la oportunidad de participar en concursos y sorteos.

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