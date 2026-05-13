Caifanes, Panteón Rococo y Enjambre encabezarán el Festival Tecate Península 2026: fecha, sede y preventa de boletos

Artistas nacionales de gran trayectoria como Caifanes, Panteón Rococo y Enjambre srrán los headliners del festival. (Fotos: AP / @rococopix)

El Festival Tecate Península 2026 regresa a Tijuana con una edición que promete marcar tendencia en el noroeste del país.

Este año, el evento reunirá a bandas icónicas y nuevas propuestas, mezclando géneros y generaciones en una jornada que genera gran expectativa y se perfila como una de las más destacadas del calendario musical mexicano.

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Caifanes complementará en octubre una gran gira nacional con fechas en otros festivales como el Pulso GNP. (Foto: CUARTOSCURO)

El festival se llevará a cabo el sábado 24 de octubre en la Explanada del Estadio Caliente, uno de los recintos más emblemáticos de Tijuana. La preventa y venta de boletos, así como los detalles de acceso y zonas preferentes, ya han sido anunciados y han despertado el interés tanto de asistentes locales como de visitantes de otras regiones.

Cartel completo de Tecate Península 2026

El cartel del Tecate Península 2026 destaca por la presencia de artistas de la talla de Caifanes, Interpol, Julieta Venegas, entre otros, como protagonistas de la noche.

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Junto a ellos, el festival contará con una selección de artistas y bandas que representan lo mejor del rock, pop alternativo y ska en español.

Caifanes

Panteón Rococó

Enjambre

Interpol

Siddhartha

Julieta Venegas

Los Auténticos Caligaris

Cuco

Ximena Sariñana

Nortec: Bostich + Fussible

Midnight Generation

Bruses

Los Rabanes

Olivia Wald

Percance

Los asistentes al Tecate Península 2026 disfrutarán de más de 12 horas de música continua, zonas de descanso, food trucks y actividades exclusivas. (X/ @TecatePeninsula)

De esta manera, la variedad de propuestas musicales refuerza la identidad multicultural del festival y de la propia ciudad de Tijuana.

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Fecha, sede y detalles de acceso

El festival se realizará en una sola jornada el 24 de octubre de 2026, en la Explanada del Estadio Caliente, ubicada en el Blvd. Agua Caliente, colonia Hipódromo.

El recinto ofrecerá más de 12 horas de música continua , zonas de descanso, food trucks y actividades para los asistentes.

Se espera la asistencia de personas provenientes de Baja California, el sur de Estados Unidos y otras regiones del país.

El festival ha preparado áreas preferentes y VIP, con beneficios exclusivos y accesos rápidos.

La edición 2026 de Tecate Península se celebrará el 24 de octubre en la Explanada del Estadio Caliente, el recinto musical más emblemático de Tijuana. (Foto: archivo)

La ubicación estratégica y las mejoras en producción buscan consolidar al Tecate Península como un referente en la escena musical fronteriza.

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Preventa, precios y tipos de boletos

La preventa de boletos para tarjetahabientes Banamex se llevará a cabo el 15 de mayo a las 14:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 16 de mayo a través de eticket.mx.

Los precios en la fase Early Bird son:

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General: $1,430 pesos

Preferente: $1,970 pesos

VIP: $3,140 pesos

Cada tipo de boleto incluye diferentes beneficios:

General: acceso al festival, escenarios principales, baños y foodtrucks.

Preferente: pit frente a los escenarios, baños y zona de comida exclusiva.

VIP: acceso rápido, zona exclusiva, baños VIP y áreas de descanso.

Interpol es la banda internacional más destacada del cartel; añadiendo una ciudad más a su recorrido en México. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

La alta demanda en la etapa de preventa confirma el interés del público y anticipa una edición memorable para el festival más importante de la frontera.

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