México

Este es uno de los ríos más bellos y limpios de México, que aún conserva su belleza natural

Este paraje cuenta con aguas cristalinas en las que es posible refrescarse

Por Abigail Gómez

Guardar
Entrar a esta reserva no
Entrar a esta reserva no tiene ningún costo. (Foto: Amaya tours)

Sin duda en todo el territorio mexicano existen lugares paradisiacos para descansar y alejarse del ajetreo de las ciudades; sin embargo, muchos de ellos se han vuelto muy turísticos y es por ello que se han visto afectados

Tal es el caso de las playas de Cancún, las cuales se han visto afectadas por la llegada de sargazo.

A pesar de esto, aún existen lugares poco explorados y que conservan su belleza natural.

Tal es el caso de la Reserva Natural Pancho Poza, el cual se ubica en el estado de Veracruz y se distingue por su entorno natural y aguas cristalinas ideales para escapar un fin de semana.

El principal atractivo consiste en nadar en el río de aguas turquesas así como bañarse en sus cascadas, especialmente recomendadas para quienes buscan refrescarse durante la época de calor.

Este es un paraíso natural
Este es un paraíso natural que es importante cuidar para conservar su belleza. (Pata De Perro Lifestyle)

Este se considera uno de los pocos ríos limpios que aún se conservan en nuestro país y se debe a que solía a ser propiedades privada hasta hace pocos años (relativamente), ya que en l997 el dueño decidió donarlo al estado para que la comunidad pudiera disfrutar de este paraíso natural.

Es por esto que, con la finalidad de preservar la belleza de Pancho Poza y mantener el característico color de sus aguas, se pide a quienes lo visitan evitar dejar basura y no utilizar productos contaminantes en el río, como bloqueadores que no sean biodegradables.

Estas medidas buscan garantizar que la zona continúe siendo un espacio disfrutable para diferentes generaciones.

(Foto: @Atrévete tours)
(Foto: @Atrévete tours)

Cómo llegar a Pancho Poza desde la CDMX

La Reserva Natural Pancho Pozas se ubica en Altotonga, en la región central de Veracruz y para desplazarse desde Ciudad de México hasta este destino, primero es necesario tomar la carretera México-Puebla (Autopista 150D) y continuar hacia Perote por la carretera 140D.

Desde Perote, la ruta sigue por la carretera hacia Altotonga, punto donde se debe ingresar al poblado y buscar las señalizaciones que conducen directamente a Pancho Pozas. El recorrido, en total, cubre aproximadamente 320 kilómetros y puede completarse en unas 4 a 5 horas por carretera.

Además de esta opción en vehículo particular, los visitantes pueden utilizar autobuses que lleguen hasta el municipio de Altotonga y, una vez ahí, tomar taxis locales o transporte colectivo que los acerque a la entrada de la reserva.

Quienes prefieren viajar en autobús desde Ciudad de México deben dirigirse a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). Desde ahí, es posible abordar un autobús hacia Perote.

Al llegar a Perote, se debe buscar otro autobús o transporte público con destino al municipio de Altotonga. Durante este trayecto, es importante solicitar al conductor que indique la parada en la entrada a Pancho Poza, ubicada justo junto a la carretera.

Temas Relacionados

turismoDonde irmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: Comienza el proceso de nominación

La Casa de los Famosos

Temblor hoy 6 de agosto en México: se registra sismo de 4.3 en Coalcomán, Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 6 de agosto

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala y lo hace cuidar su alimentación en La Casa de los Famosos México

El actor se ha sincerado en varias ocasiones sobre su vida personal y profesional en el reality show 24/7

Cuál es la enfermedad que

Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

La sustancia estaba al interior de diversas maletas

Panamá asegura más de una

Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México en caso de ganar

Los papás del creador de contenido revelaron lo que puede suceder si es el último habitante en salir del reality show

Qué haría Abelito con el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Panamá asegura más de una

Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

Cae “El Cabo 13”, presunto operador ligado a La Mayiza y uno de los más buscados en Baja California

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala y lo hace cuidar su alimentación en La Casa de los Famosos México

Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México en caso de ganar

Muere papá de Toñita, egresada de La Academia de TV Azteca y figura de reality shows: “No fuiste el mejor”

La Santa Cecilia alista la presentación de su nuevo material, “Corazón Bordado”, en un show en CDMX

DEPORTES

Emilio Azcárraga cuestiona a José

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

Este es el jugador de Pumas que recibió amenazas de muerte previo al duelo contra Inter Miami

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”