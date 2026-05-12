El grave peligro que sufre la mariposa monarca: amenazas letales en su ruta

Las mariposas monarca pueden recorrer hasta 120 kilómetros en un solo día durante su migración hacia México, enfrentando condiciones climáticas cambiantes y obstáculos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, millones de mariposas monarca recorren más de 4,000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques templados del centro de México.

Esta migración masiva revela la salud de los ecosistemas a lo largo de la ruta y enfrenta amenazas crecientes por el cambio climático y el uso de suelo.

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De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos factores podrían fragmentar las rutas tradicionales y poner en riesgo la continuidad del fenómeno migratorio hacia la segunda mitad del siglo XXI, de acuerdo con un artículo publicado por la Gaceta UNAM.

El cambio climático y el uso de suelo: amenazas en la ruta migratoria

Un estudio encabezado por Víctor Sánchez Cordero y Carolina Ureta Sánchez, junto con especialistas del Instituto de Biología, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y el Instituto de Ecología de la UNAM, identifica tres dimensiones de riesgo para la migración de la monarca: la adecuación climática, biológica y ambiental.

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El equipo utilizó un modelo que integra proyecciones de temperatura y precipitación para los años 2030, 2050 y 2070, los requerimientos del algodoncillo —planta indispensable para el desarrollo de las larvas— y el impacto del cambio de uso de suelo, como la expansión agrícola y la pérdida de vegetación natural.

Según Ureta Sánchez, las áreas óptimas para la migración tienden a desplazarse hacia el sur, alejándose de la frontera entre México y Estados Unidos.

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Los bosques de oyamel en Michoacán y el Estado de México son el principal refugio de hibernación para las mariposas monarca que llegan cada invierno desde el norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta transformación fragmenta los corredores migratorios y exige un mayor gasto energético a las mariposas para completar el trayecto.

El estudio sostiene que, aunque la especie no enfrenta una extinción inminente bajo los escenarios climáticos actuales, sus poblaciones podrían dejar de migrar en grandes números.

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“Aunque los individuos puedan sobrevivir, las condiciones que permiten que la migración ocurra como siempre se ha conocido podrían deteriorarse”, explica la investigadora del ICAyCC-UNAM.

Para Sánchez Cordero, estos cambios alteran patrones biológicos y rompen conexiones ecosistémicas y culturales de alto valor para la región.

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La fragmentación de los corredores migratorios obliga a las monarca a buscar nuevas rutas, aumentando el gasto energético y el riesgo de mortalidad en el trayecto.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La migración de la monarca enfrenta desplazamiento de hábitats

Especialistas de la UNAM afirman que la migración de la mariposa monarca depende de la existencia de corredores continuos con condiciones climáticas y biológicas favorables.

El análisis considera que la expansión agrícola, la pérdida de vegetación y el uso de herbicidas en Estados Unidos y Canadá afectan la disponibilidad de algodoncillo y, por tanto, la posibilidad de migrar.

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Los investigadores advierten que, aunque las mariposas sobrevivan, la migración masiva podría cesar si no se mantienen las condiciones necesarias a lo largo de toda la ruta.

Variaciones recientes no significan recuperación

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reporta que este año las colonias de mariposa monarca cubren 2. 93 hectáreas en bosques mexicanos, superando las 1.79 hectáreas del año anterior.

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Sánchez Cordero aclara que este aumento forma parte de los cambios naturales y no representa una recuperación sostenida.

En los picos históricos, la cobertura de mariposas alcanzaba 400 millones de individuos, según los datos de los especialistas.

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El monitoreo de la migración de la monarca es clave para evaluar la salud ambiental de los ecosistemas de América del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteger a la monarca exige cooperación internacional, señalan los expertos

Los investigadores coinciden en que la protección de las áreas de hibernación en México no basta para preservar la migración.

Plantean la alternativa de la creación de una red de áreas de conservación a lo largo de la ruta migratoria, desde el centro de México hasta Canadá.

Este esquema debe garantizar el acceso a fuentes de néctar y polen, elementos esenciales para el viaje y la reproducción.

Los especialistas concluyen que la supervivencia de la migración de la monarca depende de considerar simultáneamente los factores climáticos, biológicos y ambientales, junto con la expansión agrícola y el uso de herbicidas a lo largo de la ruta.

Especialistas destacan la importancia de la cooperación internacional entre México, Estados Unidos y Canadá para conservar la migración de la monarca. (Imagen Ilustrativa Infobae)