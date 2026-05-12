Megamarcha de la CNTE en CDMX para el 15 de mayo: cuál será la ruta y a partir de qué hora estarán cerradas las vialidades

Los contingentes planean instalar un plantón indefinido. YouTube/@webcamsdemexico.

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizarán en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2026.

La convocatoria prevé una megamarcha desde las 9:00 de la mañana, lo que provocará cierres viales en puntos clave del centro y poniente de la capital.

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El recorrido principal comenzará en el Ángel de la Independencia y avanzará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y Calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo, donde los contingentes planean instalar un plantón indefinido.

Otros grupos partirán del Monumento a la Revolución, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (calzada México-Tacuba) y la Glorieta del Ahuehuete en Reforma. Todos los contingentes confluirán en el Palacio Nacional.

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Desde las primeras horas del día, se anticipan bloqueos y cortes a la circulación en las avenidas del recorrido, así como en vialidades cercanas al Centro Histórico.

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de México han informado que los cierres podrían extenderse durante toda la jornada, dependiendo del avance y la permanencia de los manifestantes en la zona.

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Motivos de la marcha

Además, buscan mejores condiciones de jubilación, acceso digno a salud y vivienda, y la democratización del sindicato. (Captura de pantalla)

La jornada del 15 de mayo coincide con el Día del Maestro. La CNTE y otras secciones magisteriales han convocado a un paro nacional e indefinido de labores, exigiendo abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cancelación de reformas educativas anteriores, incremento salarial del 100% y justicia sindical.

Además, buscan mejores condiciones de jubilación, acceso digno a salud y vivienda, y la democratización del sindicato.

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El movimiento incluirá a docentes de diferentes estados, quienes llegarán a la capital para fortalecer el plantón en el Zócalo. Las exigencias han sido reiteradas en comunicados y asambleas internas, y forman parte de un pliego nacional entregado a las autoridades federales.

Rutas y puntos de concentración

La marcha central partirá a las 9:00 desde el Ángel de la Independencia y seguirá por Paseo de la Reforma, Senado, Avenida Juárez, Eje Central y Calle 5 de Mayo, hasta el Zócalo capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marcha central partirá a las 9:00 desde el Ángel de la Independencia y seguirá por Paseo de la Reforma, Senado, Avenida Juárez, Eje Central y Calle 5 de Mayo, hasta el Zócalo capitalino. Otros contingentes saldrán desde el Monumento a la Revolución, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y la Glorieta del Ahuehuete.

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El destino final para todos los grupos será el Palacio Nacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) mantiene un despliegue especial para vigilar la marcha y canalizar el tránsito en avenidas alternas.

Calles y vialidades afectadas

El Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE-CNTE convoca a un paro indefinido de labores a partir del 15 de mayo y una marcha masiva desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la CDMX. (CNTE)

La movilización impactará principalmente Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Calle 5 de Mayo y el primer cuadro del Centro Histórico. Se han colocado vallas metálicas en las inmediaciones del Palacio Nacional; solo se permite el acceso peatonal, aunque este podría suspenderse con la llegada de los contingentes.

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Las autoridades no descartan afectaciones adicionales en vías aledañas ni el cierre temporal de algunas estaciones del Metro, sobre todo en la Línea 2 y zonas próximas al Zócalo. El Metrobús también tendrá modificaciones en el servicio, principalmente en las líneas 1 y 7.

Alternativas de movilidad y recomendaciones

Maestros de la CNTE toman el Zócalo de la CDMX pese al césped artificial instalado por el gobierno de Clara Brugada. (Captura de pantalla)

Para evitar quedar atrapado en el tráfico, se recomienda utilizar Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Circuito Interior, Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga como rutas alternas.

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Las autoridades sugieren anticipar traslados, consultar actualizaciones oficiales y optar por el transporte público, teniendo en cuenta posibles cierres o desvíos en estaciones cercanas al recorrido de la marcha.

Quienes trabajan o residen en la zona afectada pueden considerar rutas peatonales alternativas o la opción de realizar actividades a distancia durante la jornada. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que el 15 de mayo no habrá clases en escuelas públicas y privadas, aunque no es un día feriado oficial para el resto de los trabajadores.

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Seguridad y plantón en el Zócalo

El despliegue de la SSC-CDMX incluye la colocación de vallas y la presencia de policías en calles aledañas al Zócalo y Palacio Nacional. Se prioriza la seguridad de manifestantes y transeúntes, mientras que el acceso vehicular al primer cuadro estará restringido.

La CNTE planea instalar casas de campaña para un plantón indefinido, lo que podría prolongar los bloqueos y afectaciones viales durante varios días. Las autoridades han pedido a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar circular en zonas de alta concentración.

Demandas principales del magisterio

Entre las principales exigencias destacan la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de 2019, el regreso a un sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales —sobre todo en zonas rurales—, incremento salarial del 100% y el cumplimiento de acuerdos previos con el gobierno federal.

El magisterio también solicita la cancelación de descuentos a docentes que participaron en protestas, aumento del presupuesto para educación, salud y seguridad social, y el establecimiento de mesas de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.