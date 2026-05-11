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SEP: ¿Hay clases el 15 de mayo por el Día del Maestro? Calendario oficial confirma próximo puente

El calendario escolar y los próximos días de descanso despiertan expectativa entre familias y estudiantes de educación básica

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Profesora de pie frente a pizarrón blanco con ecuaciones, enseñando a diez niños uniformados sentados en pupitres de madera en una primaria mexicana, con ventanas al fondo.
El 15 de mayo se conmemora el Día del Maestro en México, fecha dedicada a reconocer la labor docente en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes discusiones en torno al calendario escolar 2025-2026 han desatado una serie de debates entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), autoridades estatales y padres de familia.

El anuncio de posibles ajustes para adelantar el cierre del ciclo ha generado inquietud en distintos sectores. Entre los puntos más discutidos se encuentran las repercusiones en la calidad educativa y la logística familiar, además de la preocupación por el rezago escolar.

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Mientras continúan estas discusiones, también crece el interés de millones de familias por conocer cuáles serán los próximos días de descanso para los alumnos de educación básica.

¿Hay clases el 15 de mayo de 2026?

El calendario oficial vigente para el ciclo 2025-2026, marca el 15 de mayo como día de suspensión oficial de labores en todos los planteles de educación básica, tanto públicos como privados. Esta disposición aplica para estudiantes y docentes de preescolar, primaria y secundaria.

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En la práctica, esto significa que la comunidad escolar disfrutará de un fin de semana largo, ya que el viernes 15 de mayo no habrá actividades académicas y el regreso a clases está programado para el lunes 18 de mayo.

El beneficio corresponde únicamente al ámbito educativo, pues la Ley Federal del Trabajo no reconoce el Día del Maestro como feriado obligatorio para el resto de los trabajadores del país.

La Secretaría de Educación Pública ha reiterado que este día está reservado para la conmemoración de la labor docente. Solo quienes forman parte de las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional disfrutan de este asueto, mientras que empleados públicos y privados deben cumplir con su jornada laboral habitual.

Calendario de Mayo de 2026 con los días de la semana y los números. Los días 1, 5 y 15 están en círculos negros y el día 29 en un recuadro rosado
El 15 de mayo no hay clases en preescolar, primaria y secundaria, conforme al calendario escolar 2025-2026. (SEP)

El origen y sentido del Día del Maestro en México

Cada 15 de mayo, la educación básica mexicana detiene sus actividades para homenajear a los docentes. Este reconocimiento nació formalmente en 1917, mediante un decreto presidencial que estableció la fecha como símbolo del aprecio nacional hacia la labor magisterial.

El primer festejo se realizó en 1918 y la elección de la fecha responde a dos motivos históricos: coincide con el aniversario de la toma de Querétaro en 1867, que marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano, y con la festividad de San Juan Bautista de La Salle, quien es considerado patrono universal de los educadores.

La coincidencia de ambos hechos hizo del 15 de mayo una jornada especial para exaltar la vocación docente y su impacto en la sociedad.

En la actualidad, la autoridad educativa reafirma anualmente esta tradición, señalando que la suspensión de labores en las escuelas busca reconocer y agradecer el esfuerzo, dedicación y compromiso de quienes forman parte del magisterio nacional.

Además, en algunas regiones y años, se otorgan premios y distinciones a maestros con trayectorias destacadas, reforzando el sentido de orgullo profesional y pertenencia.

El Día del Maestro en México tiene una relevancia única, ya que se instauró antes que en otras partes del mundo y responde a una historia propia, vinculando la memoria educativa con el desarrollo nacional.

Mientras que la UNESCO propone el 5 de octubre como fecha internacional para celebrar a los docentes, en el país se mantiene la tradición del 15 de mayo como día de descanso escolar y homenaje.

Una maestra sentada en una silla baja lee un libro a catorce niños de primaria sentados en un círculo en el suelo, con un cartel de "Feliz Día del Maestro".
Cada 15 de mayo, las escuelas mexicanas suspenden clases para reconocer oficialmente la labor docente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puentes y suspensiones confirmadas antes del cierre anticipado del ciclo escolar

El calendario oficial incluye, además del puente por el Día del Maestro, la suspensión de clases para los estudiantes el 29 de mayo con motivo de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

En esa fecha, los alumnos no asisten a la escuela, pero el personal docente debe presentarse en el plantel para cumplir con sus actividades académicas.

Con las modificaciones anunciadas para el ciclo 2025-2026 en respuesta a factores climáticos y a la celebración del Mundial de Futbol, algunas de las suspensiones previstas anteriormente han sido canceladas o ajustadas.

Sin embargo, el asueto por el Día del Maestro permanece vigente, garantizando al menos un periodo de descanso adicional antes del posible cierre anticipado de las clases.

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