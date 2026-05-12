Más plazas y mejores sueldos: el acuerdo que el sindicato del Metro firmó con el gobierno de la CDMX (Cuartoscuro.com) Foto: Cuartoscuro

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México alcanzaron un acuerdo que garantiza mejoras laborales y plazas para los trabajadores del STC Metro. Luego de los paros de labores que realizó el personal —y que afectó a los pasajeros diarios en sus traslados—, el sindicato logró un pacto con Adrián Rubalcava, director del STC Metro, para que se les respete sus exigencias laborales.

El pacto incluye reordenamientos en los puestos, así como el otorgamiento de nuevas plazas y prestaciones. Fue el propio sindicato quien informó los detalles del acuerdo, el cual contempla medidas como la creación de plazas eventuales y definitivas, además de ajustes salariales y de tabuladores en distintas categorías.

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Estas acciones buscan fortalecer la estabilidad y mejorar las condiciones laborales para quienes forman parte esencial de la operación diaria del Metro de la Ciudad de México.

Un perro fue rescatado de la zona de vías en la Línea 4. Crédito: Cuartoscuro

Acuerdos alcanzados entre sindicato y autoridades del Metro CDMX

El sindicato del STC Metro informó que, tras la colaboración con las autoridades y la unidad de su base trabajadora, se lograron avances significativos en beneficio del personal. Entre los puntos centrales del acuerdo destacan la compactación de plazas en áreas de mantenimiento, actualizaciones salariales para funciones clave y nuevas oportunidades laborales destinadas a quienes cuentan con estudios universitarios.

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En detalle, el convenio establece la compactación de las plazas de “Técnico en Mantenimiento B” a “Técnico en Mantenimiento A” en todas las áreas operativas. Esta acción se realizará en dos etapas: la mitad de los trabajadores beneficiados accederán al cambio desde abril del presente año y el resto lo hará en febrero del próximo año 2027.

También se acordó la retabulación de plazas para el personal de taquilla y “Conductor de Transportación”, lo que representa una mejora salarial y mayor estabilidad para quienes desempeñan esas funciones. Estos ajustes, igual que el esquema aplicado en mantenimiento, se realizarán en etapas diferenciadas.

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Así luce el antes y después de retirar a los vendedores ambulantes de la Línea B del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Detalles de las mejoras laborales y plazas en el Metro

Las acciones pactadas incluyen:

Compactación de plazas de “Técnico en Mantenimiento B” a “Técnico en Mantenimiento A” para todas las áreas operativas, con aplicación progresiva desde abril de 2026 y en febrero del próximo 2027.

2026 y en febrero del próximo 2027. Retabulación y ajuste salarial para plazas de “Taquilla” y “Conductor de Transportación”, en dos etapas durante los próximos meses.

Compactación de 174 plazas de “Asistente Administrativo” a la categoría de “Ayudante”, con impacto en las condiciones contractuales de los involucrados.

de “Asistente Administrativo” a la categoría de “Ayudante”, con impacto en las condiciones contractuales de los involucrados. Creación de 267 plazas ‘N10’ para trabajadores con licenciatura acreditada por instituciones educativas mexicanas.

para trabajadores con licenciatura acreditada por instituciones educativas mexicanas. Asignación de 10 plazas ‘N12’ para trabajadores del PDC, regularizando situaciones pendientes en esa área.

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El sindicato externó su reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de los trabajadores beneficiados y reafirmó su compromiso de vigilar el cumplimiento de los acuerdos, así como de defender los derechos y conquistas laborales del gremio.