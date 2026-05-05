Cuántos días feriados quedan en mayo de 2026: esto dice la SEP

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) especifica las fechas clave de suspensión de clases y los últimos días de descanso para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recta final del ciclo escolar 2025-2026 trae consigo una serie de interrogantes para estudiantes y familias mexicanas. En especial, la duda sobre cuántos días feriados y fines de semana largos restan en mayo genera expectativa.

Las autoridades educativas han precisado el calendario oficial, lo que permite a la comunidad escolar anticipar sus actividades y organizarse mejor para el cierre del año lectivo.

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El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) define con claridad cuáles serán los últimos días de descanso obligatorio y las fechas relevantes para preescolar, primaria y secundaria.

La distinción entre los días de suspensión para estudiantes y los feriados laborales para trabajadores resulta esencial para evitar confusiones y planificar con precisión el calendario familiar.

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A medida que se acerca el verano, las instituciones educativas enfocan sus esfuerzos en concluir las actividades académicas, entregar boletas y cumplir con los trámites administrativos.

Esta dinámica marca el ritmo de los últimos meses del ciclo escolar y determina el acceso de los alumnos a días de descanso adicionales.

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Días de descanso y suspensión de clases en mayo 2026 según la SEP

La SEP ha establecido que en mayo de 2026 existen dos fechas clave para la suspensión de clases en el nivel básico:

Día del Trabajo

Día del Maestro

El primer descanso corresponde al viernes 1 de mayo, fecha en la que también se reconoce el feriado para el sector laboral conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

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En el caso de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el segundo periodo de descanso está ligado a la conmemoración del Día del Maestro.

Según el calendario oficial de la SEP para el ciclo 2025-2026, las actividades escolares se suspenden el viernes 15 de mayo, lo que brinda un fin de semana largo a la comunidad escolar.

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Este beneficio no se extiende al sector laboral, ya que la Ley Federal del Trabajo no contempla el 15 de mayo como día de descanso obligatorio.

En este contexto, llama la atención que, aunque el 5 de mayo es una fecha conmemorativa relevante en México, la SEP no lo ha confirmado como día feriado.

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Con la llegada del verano, las escuelas priorizan la conclusión de actividades académicas, la entrega de boletas y el cierre administrativo del ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se celebra el 5 mayo

El 5 de mayo es una fecha emblemática en la historia de México: conmemora la Batalla de Puebla, un episodio en el que el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas en 1862.

Esta efeméride se mantiene vigente en la memoria colectiva y suele estar marcada en los calendarios oficiales por su importancia histórica.

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No obstante, la SEP aclara que el 5 de mayo de 2026 no será un día de suspensión de clases para estudiantes de educación básica.

Aunque el calendario escolar reconoce la fecha como conmemorativa, las actividades académicas y docentes continuarán de forma habitual. Por lo tanto, alumnos y maestros deberán presentarse en sus planteles con normalidad.

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Días sin clases por Consejo Técnico Escolar

Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar también generan fines de semana largos para los alumnos.

En mayo de 2026, la última sesión de este tipo tendrá lugar el viernes 29, por lo que los estudiantes no tendrán clases ese día. Sin embargo, el personal docente debe presentarse en las escuelas para realizar las actividades propias del consejo.

Así, los alumnos de educación básica tendrán al menos dos viernes libres antes de las vacaciones de verano: el 15 de mayo, por el Día del Maestro, y el 29 de mayo, por la sesión del Consejo Técnico Escolar.

La SEP ha establecido el 1, 15 y 29 de mayo de 2026 como días sin clases para educación básica en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último día de clases para estos niveles está programado para el miércoles 15 de julio, cuando se dará cierre formal al ciclo escolar.

Para quienes se preguntan si habrá suspensión de actividades el último viernes de julio, la respuesta es negativa.

El calendario de la SEP establece que las sesiones de Consejo Técnico Escolar concluyen el 26 de junio, de modo que en julio las actividades se centran en la entrega de boletas y el cierre administrativo.

La SEP subraya que la consulta frecuente del calendario escolar oficial ayuda a las comunidades educativas a prepararse para los días sin clases, organizar actividades extracurriculares y ajustar rutinas familiares conforme se acerca el fin del ciclo lectivo.

De esta manera, estudiantes y familias pueden aprovechar los periodos de descanso y cumplir oportunamente con las obligaciones escolares antes del receso veraniego.