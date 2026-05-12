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SRE confirma tres mexicanos muertos en tren de Laredo, Texas: activan protocolos

La Policía de Laredo conformó los hechos a las autoridades mexicanas

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SRE confirma muerte de tres mexicanos en tren de Laredo, Texas: activan protocolos
(Archivo/Ilustrativa)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que de las seis personas halladas muertas en un tren de Texas, tres son de origen mexicano, por lo anterior fueron iniciados protocolos de actuación.

“Se estableció contacto con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó el suceso e indicó que están a la espera de los resultados del médico forense”, destacó la institución en un comunicado del 11 de mayo.

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Tras los reportes de seis personas sin vida en una la caja seca de un ferrocarril, el Departamento de Policía de laredo notificó al Consulado General de México en la entidad.

Fueron identificados tres cuerpos, mientras que los otros tres siguen en proceso, por lo que todavía esperan los informes del forense.

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De igual manera, SRE destacó que el departamento de protección mantendrá comunicación con las personas de los mexicanos que ya fueron identificados, lo anterior con el objetivo de proporcionar asistencia consular, apoyo legal y posteriormente lograr la repatriación de los restos a México.

“Este Consulado General continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, es parte del reporte de las autoridades.

De igual manera, las autoridades aprovecharon para expresar sus condolencias a los familiares de las personas halladas sin vida.

Mexicanos muertos en EEUU tras detenciones de ICE

Cabe recordar que hasta el 25 de marzo pasado habían contabilizado trece mexicanos muertos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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