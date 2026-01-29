Línea 14 del Trolebús: así avanza la obra de la ruta que conectará al Estadio Azteca con Universidad ( Cuartoscuro.com)

A tan solo 133 días de que empiece la Copa Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México mantiene obras de movilidad al sur de la capital, esto con la meta de mejorar las condiciones de transporte público durante los días que la capital recibirá visitantes nacionales y extranjeros con motivo del Mundial.

Una de las obras más importantes es la Línea 14 del Trolebús, pues la ruta permitirá que las personas puedan trasladarse desde el Metro Universidad de la Línea 3 hasta el Estadio Azteca, inmueble donde se realizará la inauguración del torneo de la FIFA.

Hasta finales de enero, la Secretaría de Obras y Servicios CDMX (Sobse) junto con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) mantiene trabajos para agilizar la primera fase del proyecto que optimizará el transporte público en esta zona.

Así avanza la obra de la Línea 14 del Trolebús CDMX

Así avanza la construcción de la Línea 14 del Trolebús (Cortesía (SNT Movilidad Urbana) X/ @SntVTC)

A través de redes sociales, la cuenta SNT Movilidad Urbana @SntVTC, especializada en movilidad, compartió un video en el que se puede ver los últimos avances de la obra. Cabe recordar que cuando las autoridades presentaron la ruta se planteó que las unidades partan desde la estación Chapultepec de la Línea 1 del Metro y con destino final Universidad, pasando por el Estadio Banorte.

Hasta el momento, se puede apreciar avances visibles en el tramo comprendido entre el Estadio Azteca y la estación Universidad de la Línea 3 del Metro CDMX.

En la actualidad, los trabajos de tipo electromecánico avanzan con la instalación de postes, infraestructura esencial para el paso del trolebús. El progreso más significativo se registra sobre la avenida Delfín Madrigal, donde la vialidad ya cuenta casi en su totalidad con postes especializados. En contraste, el avance sobre la Avenida Circuito Estadio Azteca es menor en cuanto a la colocación de postes, aunque se observan labores complementarias, principalmente en el sistema de drenaje.

Así será la Línea 14 del Trolebús CDMX

La Línea 14 del Trolebús está destinada a conectar áreas clave del sur capitalino. El proyecto, detallado por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), estará listo para operar poco antes del Mundial 2026, facilitando la llegada al Estadio Azteca, uno de los recintos principales para los partidos del torneo.

Según la Gaceta de la CDMX, la nueva línea busca transformar los desplazamientos diarios de la zona y atenderá a una demanda estimada de 20 mil 400 personas al día, consolidando un avance en el sistema de transporte eléctrico de la metrópoli.

Según la Gaceta de la CDMX, el trazo previsto de la Línea 14 abarcará hasta 13.2 kilómetros y un tiempo estimado de recorrido de 33 minutos, con intervalos de paso de cuatro minutos entre unidades. El trayecto unirá puntos estratégicos como Ciudad Universitaria, el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, Chapultepec y el propio Estadio Azteca.

La ruta atravesará algunas de las principales avenidas del sur capitalino, incluidas

Delfín Madrigal

Aztecas , Santa Úrsula

Avenida Revolución

Facilitará trasbordos y reduciendo los tiempos de traslado. Uno de los objetivos centrales es lograr una integración fluida con otras rutas, como la Línea 3 del Metro y el Tren Ligero, abriendo a los usuarios la posibilidad de trayectos multimodales mediante conexiones directas.