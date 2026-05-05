Línea 2 del Metro CDMX anuncia más cierre de estaciones: cuáles son y a partir de cuándo dejarán de dar servicio

Anuncian el cierre de dos estaciones más de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

A tan solo 37 días de que inicie la Copa Mundial 2026, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) mantiene trabajos de remodelación en la Línea 2 y, recientemente, anunció que más estaciones suspenderán su servicio por estas obras que están en marcha.

Por medio un comunicado, las autoridades del Metro CDMX informaron que dos estaciones de la Línea 2 cerrarán hasta nuevo aviso, esto como parte del proyecto de modernización que se está realizando en la línea azul, el objetivo es optimizar la operación de esta ruta que cruza la Ciudad de México, además, será el transporte principal para llegar al Estadio Azteca.

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El cierre de estaciones obligará a los usuarios a tomar precauciones con sus traslados, pues los trenes no harán paradas para el ascenso y descenso de pasajeros, por lo que pasarán de largo.

El Gobierno de la CDMX mantiene trabajos de remodelación en la Línea 2, dos estaciones más cerrarán hasta nuevo aviso, por lo que los usuarios tendrán que prevenir sus viajes (X/ @MetroCDMX)

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX están cerradas?

Dos estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cerrarán por trabajos de remodelación, se trata de Portales y Nativitas. De acuerdo con lo que informaron en un comunicado, la suspensión del servicio aplicará a partir del 30 de abril y se mantendrá hasta que concluyan los trabajos.

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“Por trabajos de remodelación, las estaciones Portales y Nativitas cerrarán a partir del jueves 30 de abril a las 22:00 horas y abrirán hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado.

Con ello, serán tres estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX que permanecerán cerradas durante el mes de mayo, cabe recordar que San Antonio Abad no ofrece servicio desde marzo.

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Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cerradas:

San Antonio Abad

Portales

Nativitas

El Metro CDMX informa el cierre temporal de las estaciones Portales y Nativitas de la Línea 2 a partir del 30 de abril por trabajos de remodelación, instando a los usuarios a planear sus viajes con antelación. (X/ @MetroCDMX)

¿Cuándo terminarán las obras de remodelación en la Línea 2?

El cronograma de la remodelación de la Línea 2 arrancó en marzo con la ejecución de ingeniería básica, estudios técnicos y demoliciones. Ya en abril, las tareas avanzaron hacia la colocación de nuevos materiales, acabados mayores y levantamientos topográficos, considerados los trabajos de mayor impacto en el calendario presentado por el gobierno capitalino.

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Para mayo, la intervención se enfocará en trabajos menores como aplicación de pintura, reinstalación de señalética y detalles finales. Las autoridades insisten en la importancia de cumplir el plazo del 31 de mayo para que la Línea 2 esté modernizada antes del flujo turístico previsto para la Copa Mundial.

La inversión destinada para el proyecto, según Adrián Rubalcava, director del STC Metro, asciende a mil 500 millones de pesos provenientes de la federación. Los fondos se emplearán en la modernización de trenes, infraestructura y la oferta de un mejor servicio a los usuarios.

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Entre las metas técnicas destaca el incremento de la flota operativa de 28 a 32 trenes, así como el reemplazo total de baleros dañados, revisión exhaustiva de sistemas eléctricos y mejoras en los diferenciales de los ejes de rodamiento. También se reemplazan zapatas sintéticas y se realiza una inspección integral de frenos. Estos cambios, asegura el STC, permitirán reducir el tiempo de espera y mejorar la frecuencia de paso durante el servicio regular.