Ley de protección animal en Edomex: cómo funciona el Registro Único de Animales de Compañía

La incorporación de un sistema tipo RUAC en el Estado de México representa un avance en la protección animal. Foto: Especial

La reciente aprobación de la Ley de Protección Animal en el Estado de México el pasado 23 de abril marca un cambio importante en la forma en que se regula la tenencia responsable de mascotas.

Entre sus puntos clave destaca la implementación de un sistema de registro similar al Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), una herramienta que ya opera en la Ciudad de México y que sirve como referencia para entender cómo funcionará en territorio mexiquense.

¿Qué es el Registro Único de Animales de Compañía?

El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es un padrón digital que funciona como una especie de “CURP para mascotas”, ya que asigna un número único de identificación a cada perro o gato. Su objetivo es garantizar el cuidado responsable, combatir el abandono y facilitar la localización de animales extraviados.

Este sistema también permite vincular legalmente al animal con su tutor, además de integrar información sobre su salud, vacunas y características físicas.

(Captura de pantalla)

En el caso del Estado de México, existe el Padrón Estatal de Animales Domésticos, que opera con una lógica similar y busca identificar a las mascotas que habitan en la entidad.

¿Cómo funcionará en el Edomex con la nueva ley?

Con la nueva legislación, el registro de mascotas se perfila como una herramienta clave para:

Crear un censo oficial de animales de compañía

Fortalecer sanciones por maltrato animal

Responsabilizar legalmente a los dueños

Facilitar la recuperación de mascotas perdidas

El esquema es similar al de la Ciudad de México, donde el registro es obligatorio y forma parte de una política pública para reducir el abandono y mejorar el bienestar animal.

Además, el trámite en Edomex es gratuito y en línea, lo que facilita su adopción entre la población.

Esta es la manera en que debes registrar a tus mascotas en el RUAC Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Cómo registrar a tu mascota en línea?

Para entender cómo se implementará este sistema, puedes tomar como referencia el proceso del RUAC en la CDMX, disponible en el portal oficial

El registro se realiza en pocos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial Crear una cuenta con datos del tutor (nombre, dirección, contacto) Registrar los datos de la mascota (nombre, raza, edad, color, estado de salud) Subir fotografías del animal Generar la clave única de registro

Al finalizar, se obtiene un carnet digital que acredita el registro del animal.

¿Por qué es importante este registro?

El registro de mascotas no es solo un trámite administrativo. Entre sus beneficios destacan:

Protección legal del animal

Prevención del abandono y maltrato

Acceso a servicios veterinarios públicos

Identificación rápida en caso de extravío

Además, permite a las autoridades contar con datos confiables para diseñar políticas públicas en materia de bienestar animal.

Un perro y un gato se tumban juntos al comienzo de la primavera (Canva)

Multas y sanciones en la nueva ley

La Ley de Protección Animal en Edomex contempla multas más severas por maltrato, que pueden alcanzar hasta 35 mil pesos, así como otras sanciones administrativas.

En este contexto, el registro de mascotas se vuelve un elemento clave para identificar responsabilidades legales en casos de abandono o violencia contra animales.

La incorporación de un sistema tipo RUAC en el Estado de México representa un avance en la protección animal, al establecer un mecanismo de control, identificación y responsabilidad para los dueños de mascotas.

Con la nueva ley, registrar a perros y gatos dejará de ser opcional para convertirse en una herramienta central en la lucha contra el maltrato y el abandono animal.