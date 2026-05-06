Denuncian a supuesto veterinario en Puebla que expedía recetas con la cédula de una contadora pública

Un presunto caso de fraude profesional y maltrato animal en Puebla ha generado indignación en redes sociales, luego de que una creadora de contenido identificada como “Almademonia” denunciara públicamente a un supuesto veterinario que operaría de manera irregular en el Barrio de Santiago, informó el medio local Periódico Central.

Exhiben irregularidades en recetas

A través de un video difundido en plataformas digitales, la influencer señaló a Alejandro López Contreras, quien presuntamente atiende en la veterinaria “Cáncer”, por diversas anomalías en su práctica médica.

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En la grabación, la denunciante documenta que las recetas emitidas por este individuo contienen datos inconsistentes, como una dirección que corresponde a la 27 Poniente número 1921, local 7, mientras que el establecimiento realmente operaría en la 21 Sur número 2103, también en el Barrio de Santiago, cerca de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Cédula profesional correspondería a una contadora pública

Uno de los señalamientos más graves es el uso indebido de una cédula profesional. Según la denunciante, el número que aparece en las recetas no pertenece al supuesto veterinario.

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Una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que dicha clave estaría vinculada a María Silvia Tovar Arriaga, una contadora pública registrada en el estado de Nuevo León, lo que refuerza las sospechas de un posible fraude profesional.

Denuncian maltrato animal en video

El caso tomó mayor relevancia debido a las imágenes captadas en el video, donde se observa al hombre agrediendo a un perro, lanzándolo contra una pared. La creadora de contenido asegura que estas prácticas serían recurrentes y que los animales, en lugar de ser atendidos en una clínica adecuada, son trasladados a un domicilio particular donde presuntamente sufren maltrato animal.

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Usuarios relatan experiencias similares

Tras la difusión del video, varios usuarios compartieron testimonios en redes sociales. Uno de ellos relató que, luego de llevar a esterilizar a un gato rescatado, el animal murió días después. Según el testimonio, el supuesto veterinario habría admitido haber aplicado anestesia en exceso, ofreciendo posteriormente explicaciones contradictorias.

Asociaciones e influencers se suman al caso

El caso ha llamado la atención de figuras públicas y organizaciones. El médico internista e influencer Octavio Arroyo Martínez, conocido como “Mr. Doctor”, buscó contactar a la denunciante para dar seguimiento.

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Cabe recordar que en 2024, el mismo influencer participó en la exposición de denuncias contra Marilyn Cote, señalada como una falsa psiquiatra.

Asimismo, organizaciones como la Fundación Patitas Enlodadas AC y la Fundación Mestizos Sin Fronteras han manifestado interés en el caso, solicitando información adicional para interponer una denuncia formal.

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Autoridades podrían investigar el caso

Las conductas denunciadas podrían constituir violaciones a normativas sanitarias, profesionales y de bienestar animal. La investigación correspondería a diversas instancias, entre ellas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud, el Instituto de Bienestar Animal (IBA) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El caso continúa generando atención en redes sociales, mientras crece la exigencia de que las autoridades actúen para esclarecer los hechos y sancionar posibles responsabilidades.

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