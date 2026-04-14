México

Denuncian en video envenenamiento masivo de perritos en tianguis de Puebla, encontraron piezas de pollo contaminadas

La organización animalista Api Adopciones reportó a los caninos afectados; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Animales ya investiga el caso

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Un presunto caso de maltrato animal, particularmente por un envenenamiento masivo de perros, fue denunciado en redes sociales tras la difusión de un video grabado en las inmediaciones del tianguis de San Martín Texmelucan, Puebla, donde varios animales aparecen agonizando con signos de intoxicación.

De acuerdo con información de Periódico Central, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 13 de abril, cuando vecinos y activistas reportaron a varios caninos afectados, algunos de ellos con espuma en el hocico, lo que evidenciaría un posible envenenamiento intencional.

Según testimonios y denuncias difundidas por la organización animalista Api Adopciones, en distintos puntos del tianguis fueron encontradas piezas de pollo presuntamente contaminadas, lo que hace suponer que el ataque habría sido planeado para afectar a los animales que deambulan en la zona.

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En el video difundido, se observa al menos a cuatro perros en condiciones críticas, presentando síntomas como convulsiones y secreciones, lo que generó indignación entre usuarios y defensores de los derechos animales.

Activistas exigen investigación y sanciones

Tras los hechos, colectivos animalistas hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para que se inicien las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables.

Además, advirtieron que este tipo de agresiones no solo representa un caso grave de maltrato animal, sino también un riesgo sanitario, ya que sustancias tóxicas podrían afectar a otros animales o incluso a personas.

Piden no normalizar la violencia contra animales

La organización denunciante subrayó que la violencia contra animales suele estar relacionada con problemáticas sociales más profundas, por lo que insistió en la importancia de no normalizar estos actos.

Finalmente, exhortaron a la ciudadanía a resguardar a sus mascotas, mantenerse alerta y reportar cualquier situación sospechosa, con el fin de evitar nuevos casos de crueldad en Puebla.

Interviene Fiscalía de Puebla

Este caso se suma a otros hechos recientes de violencia contra animales en la región. En el municipio de Huejotzingo, donde también se reportó el asesinato de varios perros, las autoridades ya interpusieron una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Animales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, instancia encargada de investigar y sancionar este tipo de delitos.

La intervención de esta unidad especializada busca garantizar que los responsables enfrenten consecuencias legales y frenar la creciente incidencia de agresiones contra seres sintientes en la entidad.

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