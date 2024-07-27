¿Quién es la madre Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar que fue excluido de la boda de su hermana Ángela?

Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, le reclamó a su padre no haberlo tomado en cuenta para el enlace matrimonial de Ángela. (@pepeaguilar_oficia, @emiliano_aguilar.t)

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal acentúo la unidad que distingue a la familia Aguilar-Álvarez, pero también el desapego entre Pepe y su hijo mayor, Emiliano, quien no fue invitado al enlace matrimonial de su hermana.

Emiliano volvió a acaparar titulares a siete años de haber sido detenido en la frontera con Estados Unidos por intentar ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos al país.

Esta vez no fue el centro de una controversia, simplemente tuvo el atrevimiento de reclamarle públicamente a su padre haberlo excluido de la boda de su hermana Ángela Aguilar y Christian Nodal. Pepe Aguilar compartió una serie de fotografías de su familia y la de su yerno, y aprovechó para dedicar un emotivo mensaje a la pareja.

Emiliano reaccionó a la publicación y escribió “GPI”, abreviatura que surge de la expresión “Gracias Por Invitar”. El joven, quien al igual que sus hermanos Leonardo y Ángela también incursiona en la música, dejó en claro que la relación con su podre sigue siendo distante.

Emiliano Aguilar generó controversia tras reclamarle a su padre no haberlo invitado a la boda de su media hermana. (@emiliano_aguilar.t)

¿Quién es la madre de Emiliano y primera esposa de Pepe Aguilar?

Con su actitud irreverente, Emiliano volvió a tener los reflectores sobre él y avivó el interés por su vida y por la historia poco conocida del primer matrimonio Pepe Aguilar con la cantante Carmen Treviño.

Durante los años 80, Carmen Treviño alcanzó cierta fama como baladista. Sus sencillos más exitosos fueron los temas “Quiero ser” y “Te amo así”. A principios de los años 90 incursionó en el cine. Aunque Pepe Aguilar ha sido hermético sobre su primer matrimonio, se tiene registro que él y Carmen Treviño coincidieron en la película La güera Chabela y Jesús Cadenas de 1994.

Durante la filmación se enamoraron y poco tiempo después se casaron. De acuerdo a las escasas declaraciones de Pepe Aguilar sobre su primer matrimonio, ambops se p´recipitaron: “Me desenamoré, no, no es cierto, nos apresuramos, cuando empezó a asentarse todo, no éramos compatibles y ves la verdadera vida”.

Carmen Treviño y Pepe Aguilar tuvieron un fugaz matrimonio a mediados de los años 90. (YouTube)

En octubre de 1997, Pepe Aguilar se casó con Aneliz Álvarez Alcalá, con quien tuvo tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela. Desde entonces, se han distinguido como uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo y recientemente hicieron un viaje a Japón para celebrar un año más como pareja.

Por su parte, Carmen Treviño desapareció del ojo público hasta 2017, cuando Emiliano Aguilar fue detenido en la frontera de Estados Unidos por intentar cruzar ilegalmente al país con cuatro ciudadanos chinos escondidos en su auto.

De acuerdo con Treviño, pese a la molestia de Pepe Aguilar, en ningún momento dejó de apoyar a su hijo. En entrevista para Al Rojo Vivo, indicó: “Pepe es muy vacilón y qué bueno. Yo creo en la justicia, creo en mi hijo y el papá lo quiere mucho y si dijo lo que dijo, lo hizo por amor y por vacilar”.

En junio de 2017, Emiliano Aguilar se declaró culpable del delito de tráfico de personas y fue condenado a tres años de libertad condicional, rehabilitación y tuvo que pagar una fianza de 15,000 dólares.

Tras no ser invitado a la boda de su hermana, Emiliano Aguilar celebró el lanzamiento de Cazzu, expareja de Christian Nodal, su cuñado. (IG cazzu)