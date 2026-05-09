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Jorge Álvarez Máynez celebra negativa de Jalisco y Nuevo León de adelantar fin del Ciclo Escolar: Se defienden los derechos

La polémica por la propuesta de la SEP creció en menos de 48 horas

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Primer plano de un hombre con barba, camisa clara y saco oscuro, con la mano en la barbilla, sobre un fondo con calendario escolar y dos retratos de hombres
Un funcionario observa la proyección del Calendario Escolar 2025-2026 y 2026-2027, mientras otros líderes políticos lo acompañan en la importante presentación educativa. (Infobae México)

Jorge Álvarez Máynez celebró la postura de Jalisco y Nuevo León frente al ajuste del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sostuvo que en ambos estados se defiende “el interés superior de las niñas y los niños y su derecho a la educación”, además de proponer medidas para garantizar el cuidado de las familias.

A través de una publicación en redes sociales, el dirigente de Movimiento Ciudadano se sumó a la discusión por la propuesta de la Secretaría de Educación Pública para adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, con el argumento de la ola de calor y la organización del Mundial 2026.

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El mensaje retoma el debate que abrió el anuncio hecho el 7 de mayo por el titular de la SEP, Mario Delgado, el cual desató una polémica y una discusión por parte de distintos actores políticos y sociedad civil.

Estados se dividen entre quienes apoyan la medida y quienes no

El mensaje de Álvarez Máynez surgió después de que varios gobiernos estatales cuestionaran o matizaran la propuesta federal.

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El estado de Jalisco emitió un comunicado en el que sostuvo que “en ningún momento planteó a la federación adelantar la conclusión del presente ciclo escolar ni comparte la medida anunciada por la SEP para concluir el ciclo escolar el 5 de junio”.

Por su parte, el estado de Nuevo León, que al igual de Jalisco está gobernada por Movimiento Ciudadano, también se manifestó en contra de acotar la medida.

En una publicación, el gobernador de la entidad, Samuel García, destacó que su estado defiende el derecho a la educación y empujan medidas complementarias para atender el cuidado de niñas y niños. Anunció que las clases no terminarán el 5 de junio.

Captura de pantalla de un tuit que muestra un boletín de prensa del Gobierno de Jalisco sobre ajustes al calendario escolar 2025-2026 para educación básica
El Gobierno de Jalisco emite un comunicado oficial rechazando el adelanto de las vacaciones escolares para el ciclo 2025-2026, argumentando afectaciones al desarrollo integral de niños y niñas. (X: @AlvarezMaynez)

Polémica ante propuesta de la SEP

La controversia creció en menos de 48 horas. El 7 de mayo, la SEP informó que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio, cuando el calendario anterior contemplaba como cierre el 15 de julio.

También movió otras fechas: el fin de labores administrativas al 12 de junio, el Consejo Técnico intensivo del 10 al 14 de agosto, el reforzamiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto y el arranque del siguiente ciclo el 31 de agosto.

Los padres de familia en seguida se manifestaron en contra de la medida, pidiendo cancelarla. Durante su conferencia matutina del día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que era todavía una propuesta —aunque la SEP lo había anunciado como medida oficial.

Ese mismo día, por la tarde, Mario Delgado fue cuestionado por medios de comunicación sobre el cierre anticipado del Ciclo Escolar, a lo que respondió que era ya una decisión oficial —contrariando lo dicho por la mandataria esa mañana.

No obstante, por la noche de ese mismo 8 de mayo, el secretario se retractó: siempre sí es una propuesta todavía. Sin embargo, la polémica ya estaba más que iniciada.

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