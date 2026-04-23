Tarjeta Rosa 2026: así puedes instalar la aplicación oficial y solicitar el apoyo

Ya cuenta con una app oficial que permite a mujeres jefas de familia registrarse, subir documentos y dar seguimiento a su solicitud

En 2026, el programa Tarjeta Rosa en Guanajuato dio un paso hacia la digitalización total con el lanzamiento de su aplicación móvil oficial, denominada “Tarjeta Rosa”. Esta herramienta fue diseñada para facilitar el acceso al apoyo económico dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años que son madres o jefas de familia.

A través de esta app, las beneficiarias pueden realizar todo el proceso sin intermediarios: desde el registro inicial hasta el seguimiento del estatus de su solicitud. Además, permite elegir la fecha y el lugar para recoger la tarjeta física, una vez que el trámite ha sido aprobado.

El apoyo económico asciende a 6 mil pesos anuales, distribuidos en dos depósitos de 3 mil pesos cada uno, programados para junio y noviembre.

Cómo descargar la aplicación Tarjeta Rosa paso a paso

El proceso de instalación es sencillo, pero es clave asegurarse de descargar la versión oficial para evitar fraudes o robo de datos.

Para Android:

Abre la Google Play Store

Escribe “Tarjeta Rosa” en el buscador

Verifica que el desarrollador sea el Gobierno del Estado de Guanajuato

Presiona “Instalar” y espera a que finalice la descarga

Para iPhone (iOS):

Ingresa a la App Store

Busca “Tarjeta Rosa”

Confirma que se trate de la app oficial

Pulsa “Obtener” para instalarla

La aplicación Tarjeta Rosa del Gobierno de Guanajuato permite a las mujeres gestionar su apoyo económico de 6 mil pesos anuales, facilitando el registro, seguimiento y la entrega de su tarjeta física

Autoridades recomiendan evitar aplicaciones de terceros o versiones no verificadas, ya que podrían comprometer información personal.

Cómo registrarte y solicitar el apoyo desde la app

Una vez instalada la aplicación, el siguiente paso es completar el registro con datos personales y documentos oficiales.

Registro inicial:

Nombre completo

Número telefónico

Correo electrónico

Documentación requerida:

INE vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 4 meses)

Acta de nacimiento propia y de hijos menores de 15 años

La plataforma permite cargar estos documentos en formato digital. Posteriormente, el sistema realiza una validación de la información.

Si la solicitud es aprobada, la usuaria recibirá una notificación para agendar una cita y recoger su tarjeta en el punto asignado. Al finalizar el proceso, la aplicación genera un folio o código QR, que funciona como comprobante.

Calendario de pagos de la Tarjeta Rosa 2026

El programa contempla dos dispersiones económicas durante el año:

Junio: primer depósito de 3 mil pesos

Noviembre: segundo depósito de 3 mil pesos

En total, las beneficiarias reciben 6 mi pesos anuales, que buscan contribuir a su estabilidad económica y la de sus familias.

Beneficios adicionales para las beneficiarias

Más allá del apoyo monetario, la Tarjeta Rosa ofrece servicios complementarios que fortalecen el bienestar integral de las usuarias:

Asesoría legal telefónica las 24 horas

Atención médica y dental en línea

Apoyo psicológico y prevención de adicciones

Servicios para el hogar como plomería, electricidad y cerrajería

Cobertura de gastos funerarios

Asistencia vial, incluyendo grúa y suministro de gasolina

La aplicación oficial de la Tarjeta Rosa permite a mujeres de Guanajuato acceder a un apoyo económico anual de 6 mil pesos y a diversos servicios complementarios, simplificando el proceso de registro y gestión

Recomendaciones y fechas clave

Las autoridades insisten en que el trámite es completamente gratuito y debe realizarse únicamente a través de la aplicación oficial. Se recomienda no compartir datos personales con gestores o intermediarios.

El periodo principal de registro se llevó a cabo entre febrero y marzo; sin embargo, se contempla un registro extraordinario en julio de 2026 para quienes no lograron inscribirse en la primera etapa.

Con esta estrategia digital, el Gobierno de Guanajuato busca agilizar los procesos y garantizar que el apoyo llegue de manera directa, transparente y segura a quienes más lo necesitan.