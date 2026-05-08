Reunión de Sheinbaum con legisladores trató de “defender valores y soberanía contra el conservadurismo”, detalló Monreal

Ricardo Monreal detalló los temas abordados en reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Crédito: X/Ricardo Monreal)

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dio mayor detalle sobre los temas abordados en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el encuentro del 7 de mayo, el cual en sus palabras, fue una reunión “amigable e histórica” centrada en la defensa de la soberanía, los principios constitucionales y la unidad del bloque legislativo frente al conservadurismo y las amenazas de intervención externa.

La mandataria convocó a legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a Palacio Nacional. En redes sociales compartió una fotografía del encuentro y escribió: “Agradezco muchísimo a las y los legisladores de nuestro movimiento su apoyo y voluntad para mantener la unidad por la transformación. ¡Que viva la soberanía nacional!”.

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Sheinbaum recorrió la historia de México para reivindicar la soberanía

Monreal describió el discurso de Sheinbaum como un “recordatorio ideológico” que recorrió los pasajes de 1824, 1857 y 1917. La presidenta aludió al artículo 39 de la Constitución -asociado a la figura de José María Morelos- para subrayar que “la soberanía dimana esencialmente del pueblo” y que se mantendrá “incólume” en su defensa.

Ricardo Monreal dio a conocer más detalles sobre la reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Cámara de Diputados/EFE)

El coordinador de los diputados de Morena señaló que el discurso no abordó las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que en caso de que México no ataque podría llevarse a cabo injerencia de elementos de Estados Unidos; ni la situación en Sinaloa de forma directa, aunque reconoció que el tema de la soberanía engloba múltiples frentes.

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“Ella prefirió hablar sobre las etapas de la historia de México y es un asunto que ella es la que decide”, sostuvo Monreal.

La reunión también sirvió como balance del trabajo legislativo acumulado desde septiembre de 2024, lo cual ha abarcado 24 reformas constitucionales y cerca de 70 modificaciones a leyes reglamentarias, para un total de más de 90 productos legislativos.

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El periodo ordinario cerró con reformas en materia laboral, feminicidio y cine

En San Lázaro, el bloque oficialista aprobó durante el último periodo ordinario dos nuevas leyes, cuatro reformas constitucionales y 56 adecuaciones normativas en 48 sesiones plenarias. Entre los temas aprobados destacan:

Reforma constitucional para crear una Ley General en materia de feminicidio

Reducción de la jornada laboral y regulación de jubilaciones en entidades públicas

Ley Federal de Cine y el Audiovisual

Nombramiento de consejeras y consejeros electorales del INE para un periodo de nueve años

Medidas contra la violencia digital, el ciberacoso y delitos cometidos mediante inteligencia artificial

El Senado, por su parte, aprobó 50 asuntos entre febrero y abril bajo la presidencia de Laura Itzel Castillo, incluyendo cuatro reformas constitucionales y la creación de dos nuevas leyes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con legisladores de coalición en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)

El periodo extraordinario se define entre el 20 y 30 de mayo

Al término de la reunión, los legisladores de la coalición acordaron volver a sus distritos para “explicar lo que está pasando en el país” frente a lo que Monreal llamó “el poder conservador” y las “amenazas de intervencionismo”. Durante la reunión tomaron la palabra un representante por cada grupo parlamentario: Carlos Puente por el PVEM, Alberto Anaya por el PT y Monreal por Morena.

Sobre un posible periodo extraordinario de sesiones, el coordinador de los diputados de Morena adelantó que uno de los temas a tratar sería la fecha de la elección derivada de la reforma judicial. La convocatoria se definiría entre el 20 y el 30 de mayo, aunque precisó que aún no hay fecha fija: “Mañana me reúno con algunos de ellos y el lunes o martes tomaré definiciones”.

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