México

Profeco explica cómo comprar el aguacate ideal

Las propiedades hidratantes y antioxidantes de los aceites naturales de la fruta permiten el desarrollo de productos para el cuidado personal

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Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
Con un consumo anual per cápita de 11.4 kg, el aguacate representa el 10.7 % del total nacional de frutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate consolida su posición como uno de los productos más apreciados de la gastronomía y la economía mexicana. Este fruto, de textura suave y sabor distintivo, no solo destaca por su uso en platos emblemáticos como el guacamole, sino que en 2024 se consolidó como el tercer producto agroalimentario más exportado por México.

De acuerdo con cifras presentadas por la entrega de mayo de la Revista del Consumidor de la Profeco, el consumo anual por persona en el país se ubica en 11.4 kilos, lo que representa el 10.7% de la producción nacional de frutos.

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Consejos para elegir, madurar y conservar el aguacate

Primer plano de una mujer con el ceño fruncido y la boca abierta de disgusto, sosteniendo un aguacate partido por la mitad con la semilla visible.
La elección del aguacate adecuado depende del color, firmeza y ausencia de daños en la cáscara, según Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Profeco, la madurez y el estado externo del aguacate determinan la experiencia al consumirlo. Recomienda priorizar un color de piel oscuro, que suele indicar mayor madurez, aunque varía según la variedad.

La cáscara debe carecer de golpes, manchas profundas o grietas. Una textura firme con ligera resistencia al presionar señala el punto óptimo de maduración.

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Una vez abierto, se recomienda aplicar gotas de limón en la pulpa, guardar el fruto en un recipiente hermético y refrigerarlo. Si el aguacate ya alcanzó maduración, debe consumirse en uno o dos días.

Para quienes compran aguacates verdes, estos suelen madurar en cuatro o cinco días a temperatura ambiente. Si se busca acelerar el proceso, es posible envolverlos en papel periódico o colocar los frutos en una bolsa de papel. Si, por el contrario, se necesita detener la maduración, la refrigeración es el mejor método: puede conservarse fresco hasta dos semanas si se mantiene a 7 grados centígrados.

México concentra 28 % de la producción global; el aguacate Hass domina el mercado internacional

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aguacate Hass domina las exportaciones mexicanas por sus características únicas y disponibilidad todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México lidera la producción internacional de este fruto al concentrar aproximadamente el 28 % de la producción global, lo que lo posiciona como el principal productor en el mundo. Conocido como el oro verde, el aguacate se convierte en uno de los aportes más reconocidos del país para la gastronomía internacional.

El aguacate Hass domina el mercado internacional. Su cáscara adquiere un tono oscuro casi negro al madurar. Destaca por una textura cremosa y un sabor parecido a la nuez y está disponible durante todo el año.

Entre otras variedades de aguacate que se consumen y producen en México destaca el criollo, cuya cáscara delgada es comestible en ciertos casos y se caracteriza por su buena resistencia al frío. La variedad fuerte tiene una cáscara gruesa, algo áspera y presenta puntos amarillos, con una pulpa especialmente cremosa; suele encontrarse entre finales de otoño y primavera.

El aguacate destaca no solo por su versatilidad culinaria, sino también por su contenido de grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. Aunque en México es protagonista en preparaciones sencillas —desde una tostada hasta una tortilla— y en creaciones gourmet, su uso trasciende la cocina.

Por su alto contenido de aceites naturales, los compuestos del aguacate se emplean en la industria farmacéutica y cosmética gracias a propiedades hidratantes, antioxidantes y regenerativas. Estos aceites son valorados en la elaboración de cremas y productos de cuidado personal.

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