México

Platillos estrella para consentir a mamá: opciones de cocina gourmet para hacer en casa este 10 de mayo

La fecha representa la oportunidad perfecta para celebrar el Día de la Madres con recetas hechas en casa y crear momentos inolvidables

Guardar
Google icon
Mesa con mantel claro, platos de pan francés, bruschettas de salmón, pasta, tacos, tarta de chocolate, botella de vino, flores y tarjeta de 10 de Mayo.
El menú especialmente pensado para la ocasión puede incluir entradas, platos principales y postres, logrando que el ambiente familiar se enriquezca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 10 de mayo, celebrar el Día de las Madres en casa puede ser una experiencia tan memorable como una salida a su restaurante favorito.

Apostar por platillos gourmet preparados con dedicación es una forma de transformar la mesa familiar y demostrarle cuánto la aprecias. La cocina casera, cuando se combina con creatividad y atención al detalle, puede convertir cada comida en un acto de amor y celebración.

PUBLICIDAD

Familia sentada en mesa festiva con pavo, ensalada, frutas, pastel, pan y flores. Brindan con copas de vino y entregan un regalo a la madre.
El Día de las Madres motiva a familias a reinventarse para regalarle a mamá una celebración única. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario ser un chef profesional para sorprenderla: basta con elegir recetas especiales, ingredientes frescos y presentaciones cuidadas.

Desde desayunos dulces y entradas ligeras hasta platos fuertes reinventados y postres elegantes, estas opciones de cocina gourmet están pensadas para consentir a mamá con sabores únicos y un ambiente íntimo en casa.

PUBLICIDAD

Desayunos y entradas para sorprender desde temprano

Iniciar el día con un desayuno o entrada especial es una manera sencilla y efectiva de alegrar a mamá y ponerle un toque gourmet a la celebración.

  • Pan francés con fruta fresca y semillas: Una opción dulce, energética y personalizable con los ingredientes que más le gusten.
  • Bruschetta de salmón ahumado: Pan artesanal con queso crema, láminas de salmón, eneldo y un toque de limón.
  • Ensalada niçoise: Ligera y vistosa, combina lechuga, atún, huevo duro, papa y aceitunas, ideal para quienes buscan frescura y nutrición.
Pan francés, panqué de plátano, desayuno dulce, rebanadas empanizadas, bizcocho de plátano, comida matutina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desayunos como el pan francés con fruta y condimentos al gusto elevan el inicio de la celebración del Día de las Madres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos platillos aportan color y sabor al desayuno, creando el ambiente perfecto para iniciar la celebración.

Platos estrella para el almuerzo o la comida familiar

El almuerzo o la comida principal puede convertirse en una experiencia gourmet si se eligen recetas con un giro contemporáneo y presentaciones atractivas.

  • Pasta Boscaiola con toque picosito: Salsa cremosa, champiñones y un toque de picante, perfecta para maridar con vino blanco.
  • Cordon bleu de pollo: Milanesa rellena de jamón y queso, empanizada y horneada, acompañada de verduras frescas.
  • Tacos dorados de requesón y espinaca: Una versión ligera y sofisticada de un clásico mexicano, servidos con crema y salsa verde.
  • Caldo de pollo con jengibre y cítricos: Sabor reconfortante y fresco, ideal para consentir a mamá en un día especial.
Plato con Cordon Bleu de pollo empanizado, cortado con queso y jamón fundido visible. Incluye espárragos, tomates cherry, calabacín y pimientos asados.
Platos principales como el cordon bleu de pollo reinventan la experiencia gastronómica para mamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas opciones logran el equilibrio entre lo tradicional y lo innovador, elevando la experiencia de la comida familiar.

Postres para un final inolvidable

El postre es el broche de oro para la celebración y una oportunidad para sorprender a mamá con detalles dulces y presentaciones elegantes.

  • Crepas rellenas: Versátiles y fáciles de preparar, con opciones de nutella, frutas, cajeta o crema batida.
  • Arroz con leche de coco y frutos rojos: Un postre suave y aromático que aporta un giro refrescante al clásico.
  • Tarta de chocolate con frambuesa: Para los amantes de lo dulce, una combinación elegante y deliciosa.
Vista aérea de tres postres sobre una mesa de madera: crepas con Nutella, fresas y plátano, arroz con leche y frutos rojos, y tarta de chocolate con frambuesas.
Los postres gourmet, como crepas rellenas y tarta de chocolate con frambuesa, añaden un broche elegante y dulce a la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, con estas ideas de cocina gourmet, consentir a mamá en casa este 10 de mayo será una experiencia llena de sabor, detalles y mucho amor.

Google icon

Temas Relacionados

Día de las MadresDía de la MadreCocina GourmetRecetas FácilesRecetas Sencillasmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mamá de Carolina Flores relata el “frío” carácter de Erika “N”, la exreina de belleza no quería que madre y suegra se conocieran

La presunta feminicida fue capturada en Venezuela tras intentar evadir a las autoridades

Mamá de Carolina Flores relata el “frío” carácter de Erika “N”, la exreina de belleza no quería que madre y suegra se conocieran

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: cuándo y cómo inscribirte para el apoyo desde 1,650 pesos

Una ampliación permitirá a más familias mexicanas recibir ayuda económica mientras la digitalización hace más sencillo el trámite

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: cuándo y cómo inscribirte para el apoyo desde 1,650 pesos

¿Quién es Carlos I, rey de España que recordó Claudia Sheinbaum para criticar a Hernán Cortés?

El monarca gobernó un imperio que abarcó Europa y América

¿Quién es Carlos I, rey de España que recordó Claudia Sheinbaum para criticar a Hernán Cortés?

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 7 de mayo: alerta por radiación UV extrema en la capital

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 7 de mayo: alerta por radiación UV extrema en la capital

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 7 de mayo: manifestantes avanzan sobre Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 7 de mayo: manifestantes avanzan sobre Av. Insurgentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a Alexander Benavides, alias “Metro 9”, líder de una facción del Cártel del Golfo

Vinculan a proceso a Alexander Benavides, alias “Metro 9”, líder de una facción del Cártel del Golfo

Atacan a balazos a agentes de la Fiscalía de Jalisco en Zapopan: reportan tres heridos

Decisión judicial abre posibilidad de que “El Jardinero”, presunto sucesor de El Mencho, sea extraditado

Quién tiene la culpa de la violencia en México, según Joaquín “El Chapo” Guzmán

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de una red de narcotráfico en Kansas City vinculada con México

ENTRETENIMIENTO

Colate revela en plena audiencia que Paulina Rubio lo golpeó estando casados: “Tengo evidencia”

Colate revela en plena audiencia que Paulina Rubio lo golpeó estando casados: “Tengo evidencia”

Exatlón México: quién gana la Super Villa 360 hoy 7 de mayo

BTS en México hoy 7 de mayo en vivo: faltan minutos para que inicie la noche uno de ARIRANG

BTS en México: ¿Habrá Airplane pt 2? fans debaten por canción sorpresa de la primera noche

Hayley Williams de Paramore confirma la fecha, sede y fases de venta para su concierto en México

DEPORTES

Brandon Valenzuela y Antonio Campos se reúnen con Marcelo Ebrard en Canadá

Brandon Valenzuela y Antonio Campos se reúnen con Marcelo Ebrard en Canadá

Julio César Chávez vs Travieso Arce: donde, cuándo y a qué hora ver la pelea de beneficencia entre las leyendas

Keylor Navas envía firme mensaje antes del Clásico Capitalino: “Si hubiéramos ganado 4-0, ¿estaría muerto el América?”

Miguel ‘Piojo’ Herrera es presentado oficialmente con Atlante

Es un hecho, Atlante regresa al Estadio Azteca como local: adelantan detalles de los precios