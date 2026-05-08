Platillos estrella para consentir a mamá: opciones de cocina gourmet para hacer en casa este 10 de mayo

El menú especialmente pensado para la ocasión puede incluir entradas, platos principales y postres, logrando que el ambiente familiar se enriquezca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 10 de mayo, celebrar el Día de las Madres en casa puede ser una experiencia tan memorable como una salida a su restaurante favorito.

Apostar por platillos gourmet preparados con dedicación es una forma de transformar la mesa familiar y demostrarle cuánto la aprecias. La cocina casera, cuando se combina con creatividad y atención al detalle, puede convertir cada comida en un acto de amor y celebración.

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El Día de las Madres motiva a familias a reinventarse para regalarle a mamá una celebración única. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario ser un chef profesional para sorprenderla: basta con elegir recetas especiales, ingredientes frescos y presentaciones cuidadas.

Desde desayunos dulces y entradas ligeras hasta platos fuertes reinventados y postres elegantes, estas opciones de cocina gourmet están pensadas para consentir a mamá con sabores únicos y un ambiente íntimo en casa.

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Desayunos y entradas para sorprender desde temprano

Iniciar el día con un desayuno o entrada especial es una manera sencilla y efectiva de alegrar a mamá y ponerle un toque gourmet a la celebración.

Pan francés con fruta fresca y semillas: Una opción dulce, energética y personalizable con los ingredientes que más le gusten.

Bruschetta de salmón ahumado: Pan artesanal con queso crema, láminas de salmón, eneldo y un toque de limón.

Ensalada niçoise: Ligera y vistosa, combina lechuga, atún, huevo duro, papa y aceitunas, ideal para quienes buscan frescura y nutrición.

Desayunos como el pan francés con fruta y condimentos al gusto elevan el inicio de la celebración del Día de las Madres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos platillos aportan color y sabor al desayuno, creando el ambiente perfecto para iniciar la celebración.

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Platos estrella para el almuerzo o la comida familiar

El almuerzo o la comida principal puede convertirse en una experiencia gourmet si se eligen recetas con un giro contemporáneo y presentaciones atractivas.

Pasta Boscaiola con toque picosito: Salsa cremosa, champiñones y un toque de picante, perfecta para maridar con vino blanco.

Cordon bleu de pollo: Milanesa rellena de jamón y queso, empanizada y horneada, acompañada de verduras frescas.

Tacos dorados de requesón y espinaca: Una versión ligera y sofisticada de un clásico mexicano, servidos con crema y salsa verde.

Caldo de pollo con jengibre y cítricos: Sabor reconfortante y fresco, ideal para consentir a mamá en un día especial.

Platos principales como el cordon bleu de pollo reinventan la experiencia gastronómica para mamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas opciones logran el equilibrio entre lo tradicional y lo innovador, elevando la experiencia de la comida familiar.

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Postres para un final inolvidable

El postre es el broche de oro para la celebración y una oportunidad para sorprender a mamá con detalles dulces y presentaciones elegantes.

Crepas rellenas: Versátiles y fáciles de preparar, con opciones de nutella, frutas, cajeta o crema batida.

Arroz con leche de coco y frutos rojos: Un postre suave y aromático que aporta un giro refrescante al clásico.

Tarta de chocolate con frambuesa: Para los amantes de lo dulce, una combinación elegante y deliciosa.

Los postres gourmet, como crepas rellenas y tarta de chocolate con frambuesa, añaden un broche elegante y dulce a la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, con estas ideas de cocina gourmet, consentir a mamá en casa este 10 de mayo será una experiencia llena de sabor, detalles y mucho amor.

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