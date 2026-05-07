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10 de mayo 2026: experiencias en lugar de regalos para celebrar el Día de las Madres

Opciones enfocadas en descanso, convivencia y entretenimiento se perfilan como las favoritas para sorprender a mamá este año

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Collage de tres paneles: mujer en masaje de piedras calientes, dos mujeres con mochilas caminando en bosque, y madre e hijo haciendo cerámica.
La tendencia en el Día de las Madres 2026 favorece experiencias personalizadas y momentos de convivencia sobre regalos materiales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de las Madres continúa transformando la manera en que muchas familias celebran el 10 de mayo. En 2026, los regalos tradicionales comienzan a quedar en segundo plano frente a experiencias que buscan crear recuerdos, compartir tiempo y ofrecer momentos especiales lejos de la rutina diaria.

Cada vez más personas optan por sorprender a mamá con actividades relacionadas con descanso, bienestar o entretenimiento. Desde escapadas rápidas hasta sesiones de spa o cenas especiales, las alternativas se adaptan a distintos presupuestos y estilos de celebración.

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La tendencia también responde al deseo de vivir momentos más personales. En lugar de un objeto material, muchas familias prefieren regalar tiempo de calidad, relajación y experiencias que puedan disfrutarse en compañía.

Viajes cortos y escapadas para desconectarse unos días

Composición de tres escenas: dos mujeres con mochilas en la montaña, una mujer relajándose en un spa con vapor y una familia sonriendo en un taller de cerámica.
Las familias eligen actividades de descanso, bienestar y entretenimiento para sorprender a mamá este 10 de mayo.

Los viajes breves se mantienen entre las opciones más buscadas para este 10 de mayo. Destinos de playa, pueblos mágicos, hoteles boutique y cabañas en zonas naturales destacan entre las alternativas favoritas para celebrar en familia o en pareja.

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Muchas personas eligen escapadas de uno o dos días que incluyan actividades tranquilas, recorridos gastronómicos o descanso frente al mar. También crecen las reservaciones en hoteles con alberca, terrazas panorámicas y paquetes especiales para el Día de las Madres.

Otra de las experiencias más solicitadas son los recorridos recreativos, como paseos en viñedos, tours culturales o viajes exprés a destinos cercanos. Estas actividades permiten salir de la rutina y compartir tiempo sin necesidad de organizar vacaciones largas.

Experiencias que ganan popularidad este 10 de mayo

Hombre y mujer asiáticos sonrientes sentados en una mesa de madera con un regalo y una taza de café, con un paisaje montañoso al atardecer de fondo.
Viajes cortos a destinos de playa, hoteles boutique o pueblos mágicos son las opciones favoritas para celebrar el Día de las Madres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades enfocadas en bienestar y convivencia continúan posicionándose como una alternativa atractiva para celebrar esta fecha.

  • Spas con circuitos de hidroterapia
  • Masajes relajantes y descontracturantes
  • Faciales y tratamientos corporales
  • Restaurantes con menús especiales y música en vivo
  • Desayunos buffet y cenas temáticas
  • Viajes cortos a playa o montaña
  • Talleres de cocina, pintura o cerámica
  • Paseos al aire libre y días de campo

Muchas de estas experiencias incluyen ambientes tranquilos, aromaterapia, áreas de descanso y actividades diseñadas para consentir a mamá durante varias horas.

Restaurantes, bienestar y momentos pensados para compartir

Dos mujeres sonríen mientras reman de pie en una tabla de paddleboard sobre un lago tranquilo al atardecer, con colinas arboladas en el horizonte.
Las celebraciones buscan crear recuerdos y priorizan el bienestar, la convivencia y el descanso el 10 de mayo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restaurantes también forman parte importante de esta tendencia. Para el 10 de mayo, muchos establecimientos preparan menús especiales, brunches familiares, cenas con música en vivo y terrazas decoradas para crear un ambiente más cálido y festivo.

En el caso de los spas, las opciones más solicitadas suelen incluir masajes con piedras calientes, tratamientos hidratantes, sesiones de vapor y paquetes completos de relajación. Algunas experiencias incluso incorporan tés, snacks saludables y espacios privados para descansar.

Estas celebraciones buscan ofrecer algo más que un regalo convencional. La idea principal es crear recuerdos, compartir tiempo y convertir el Día de las Madres en una experiencia distinta, enfocada en el descanso, la convivencia y el bienestar.

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