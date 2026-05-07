10 de mayo 2026: experiencias en lugar de regalos para celebrar el Día de las Madres

La tendencia en el Día de las Madres 2026 favorece experiencias personalizadas y momentos de convivencia sobre regalos materiales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día de las Madres continúa transformando la manera en que muchas familias celebran el 10 de mayo. En 2026, los regalos tradicionales comienzan a quedar en segundo plano frente a experiencias que buscan crear recuerdos, compartir tiempo y ofrecer momentos especiales lejos de la rutina diaria.

Cada vez más personas optan por sorprender a mamá con actividades relacionadas con descanso, bienestar o entretenimiento. Desde escapadas rápidas hasta sesiones de spa o cenas especiales, las alternativas se adaptan a distintos presupuestos y estilos de celebración.

PUBLICIDAD

La tendencia también responde al deseo de vivir momentos más personales. En lugar de un objeto material, muchas familias prefieren regalar tiempo de calidad, relajación y experiencias que puedan disfrutarse en compañía.

Viajes cortos y escapadas para desconectarse unos días

Las familias eligen actividades de descanso, bienestar y entretenimiento para sorprender a mamá este 10 de mayo.

Los viajes breves se mantienen entre las opciones más buscadas para este 10 de mayo. Destinos de playa, pueblos mágicos, hoteles boutique y cabañas en zonas naturales destacan entre las alternativas favoritas para celebrar en familia o en pareja.

PUBLICIDAD

Muchas personas eligen escapadas de uno o dos días que incluyan actividades tranquilas, recorridos gastronómicos o descanso frente al mar. También crecen las reservaciones en hoteles con alberca, terrazas panorámicas y paquetes especiales para el Día de las Madres.

Otra de las experiencias más solicitadas son los recorridos recreativos, como paseos en viñedos, tours culturales o viajes exprés a destinos cercanos. Estas actividades permiten salir de la rutina y compartir tiempo sin necesidad de organizar vacaciones largas.

PUBLICIDAD

Experiencias que ganan popularidad este 10 de mayo

Viajes cortos a destinos de playa, hoteles boutique o pueblos mágicos son las opciones favoritas para celebrar el Día de las Madres. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades enfocadas en bienestar y convivencia continúan posicionándose como una alternativa atractiva para celebrar esta fecha.

Spas con circuitos de hidroterapia

Masajes relajantes y descontracturantes

Faciales y tratamientos corporales

Restaurantes con menús especiales y música en vivo

Desayunos buffet y cenas temáticas

Viajes cortos a playa o montaña

Talleres de cocina, pintura o cerámica

Paseos al aire libre y días de campo

Muchas de estas experiencias incluyen ambientes tranquilos, aromaterapia, áreas de descanso y actividades diseñadas para consentir a mamá durante varias horas.

PUBLICIDAD

Restaurantes, bienestar y momentos pensados para compartir

Las celebraciones buscan crear recuerdos y priorizan el bienestar, la convivencia y el descanso el 10 de mayo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restaurantes también forman parte importante de esta tendencia. Para el 10 de mayo, muchos establecimientos preparan menús especiales, brunches familiares, cenas con música en vivo y terrazas decoradas para crear un ambiente más cálido y festivo.

En el caso de los spas, las opciones más solicitadas suelen incluir masajes con piedras calientes, tratamientos hidratantes, sesiones de vapor y paquetes completos de relajación. Algunas experiencias incluso incorporan tés, snacks saludables y espacios privados para descansar.

PUBLICIDAD

Estas celebraciones buscan ofrecer algo más que un regalo convencional. La idea principal es crear recuerdos, compartir tiempo y convertir el Día de las Madres en una experiencia distinta, enfocada en el descanso, la convivencia y el bienestar.