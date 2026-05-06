Onda de calor en México 2026: hasta qué día de mayo se extenderá y qué estados serán los más afectados

La persistencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera es la causa principal del fenómeno. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

En México, una onda de calor persistente afecta a gran parte del territorio nacional, con temperaturas que en algunos casos podrán superar los 45 °C. El clima extremo se extenderá en al menos 27 estados de la república.

El fenómeno, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará hasta el domingo 10 de mayo de 2026 en la mayoría de las regiones, aunque en algunas entidades finalizará antes.

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El SMN reporta que la onda de calor mantiene temperaturas máximas superiores a 45 °C en zonas del noroeste de Guerrero, centro y sur de San Luis Potosí y Baja California (noreste).

Otras entidades, como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, registran valores entre 40 y 45 °C.

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En estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo, las temperaturas oscilan entre 35 y 40 °C.

Pronóstico de duración y evolución de la onda de calor

Alerta amarilla para este 19 de febrero. (Archivo)

Según el pronóstico extendido a 96 horas del SMN, el ambiente caluroso a extremadamente caluroso prevalecerá en buena parte del país hasta el domingo 10 de mayo.

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La persistencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera es la causa principal del fenómeno.

La onda de calor irá finalizando gradualmente: a partir del jueves 8 de mayo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y a partir del sábado 9 de mayo en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

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Se prevé que en el resto del territorio nacional, las altas temperaturas continúen hasta el cierre del fin de semana.

Estados más afectados y distribución geográfica

Las entidades con mayor impacto por temperaturas extremas incluyen Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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El fenómeno afecta tanto a zonas costeras como al interior del país, abarcando regiones del norte, centro, sur y sureste.

Además, en entidades como Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, el calor intenso se mantiene en varias subregiones simultáneamente.

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las temperaturas máximas superiores a 45 °C se concentran en el noroeste de Guerrero, el centro y sur de San Luis Potosí, y el noreste de Baja California.

Fenómenos meteorológicos asociados y riesgos

Las condiciones meteorológicas adversas incluyen rachas de viento de 60 a 80 km/h con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

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En el noreste del país, se prevé la posible formación de torbellinos en Coahuila, así como chubascos y lluvias con descargas eléctricas y caída de granizo en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

El SMN advierte que los vientos fuertes pueden causar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

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Las lluvias intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves y provocar inundaciones en zonas bajas.

Recomendaciones y advertencias oficiales

La próxima actualización oficial del pronóstico se emitirá el jueves 7 de mayo de 2026 a las 14:00 horas. (Gob. Edomex) (Gob. Edomex)

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga y colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

Se recomienda seguir los avisos del SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil. Las medidas buscan reducir riesgos ante el ambiente caluroso extremo y los fenómenos meteorológicos asociados, como vientos y lluvias en varias regiones del país.

La próxima actualización oficial del pronóstico se emitirá el jueves 7 de mayo de 2026 a las 14:00 horas.

¿Hasta cuando durará el calor en mayo?

Los pronósticos extendidos se van actualizando cada 96 horas, o sea, 4 días; sin embargo, estimaciones de la Secretaría de Agricultura en su Perspectiva climatológica, prevén que las olas de calor podrían persistir de manera intermitente durante los siguientes meses hasta agosto de este año.