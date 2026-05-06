Derrame de petróleo: estos son los testimonios de los pobladores del Golfo de México afectados, denuncian falta de apoyo

Con el título ‘Tengo una red llena de hidrocarburos’: desesperación y zozobra tras derrame, la organización ambientalista publicó una serie de testimonios de los habitantes de la zona que todavía continúan luchando con los estragos del derrame. (Greenpeace México)

La organización ambientalista Greenpeace México publicó una recopilación de testimonios de habitantes, pescadores y comerciantes del Golfo de México que fueron afectados por el derrame de petróleo reportado desde marzo, cuyas consecuencias persisten y los afecta de maneras preocupantes.

Durante una visita de Greenpeace, realizada del 28 al 30 de abril a diversas localidades costeras, pescadores, comerciantes y habitantes relataron el ambiente de desesperación que prevalece en la región desde que comenzaron a llegar residuos de chapopote a la orilla del mar a principios de marzo.

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Denunciaron falta de apoyo pero también falta de información al no ser avisados a tiempo del derrame, por lo que no pudieron tomar precauciones en cuanto al contacto con el hidrocarburo.

“No fueron debidamente alertadas del derrame desde el primer momento, por lo que expresaron temor de haber quedado expuestas a la contaminación de las costas y de que las especies marinas que regularmente pescan ya no sean útiles para consumo, una preocupación que además se ha extendido entre la población en general, ocasionando un colapso en las ventas” se lee en el informe publicado por Greenpeace México.

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Con el título “Tengo una red llena de hidrocarburos”: desesperación y zozobra tras derrame, la organización ambientalista publicó una serie de testimonios de los habitantes de la zona que todavía continúan luchando con los estragos del derrame.

La recolección de hidrocarburos continúa siendo una tarea diaria en sitios como Playa Jicacal, Playa Peña Hermosa y Playa Linda. La presencia de chapopote y sargazo cubierto de hidrocarburos es evidente en lugares como Peña Hermosa, El Turrón y La Tortuga, ubicados en las inmediaciones de Coatzacoalcos, informó la asociación. En la totalidad de los sitios visitados se constató la persistencia de residuos de hidrocarburos, lo que mantiene la preocupación de las comunidades locales.

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Los más afectados de un derrame lleno de irregularidades

Maudel Cruz Alfonso, de 51 años, pescador de Playa Jicacal, relata que la comunidad no recibió advertencia alguna sobre el derrame ocurrido en el Golfo de México. “Estamos casi en el olvido”, afirma antes de comenzar una jornada de ocho horas dedicada a la recolección de residuos de hidrocarburo y sargazo, que realiza en compañía de otros habitantes de la zona.

Decenas de comerciantes y pobladores locales iniciaron la limpieza de manera voluntaria y posteriormente ingresaron a un programa de empleo temporal ofrecido por Pemex, empresa que semanas después aceptó su responsabilidad, a algunos pobladores de la zona.

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De acuerdo con reportes ciudadanos recabados por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, en al menos 16 de los sitios a lo largo de la costa, la limpieza ha corrido a cargo de la ciudadanía, mientras que en 36 puntos el trabajo ha sido por parte de las comunidades junto con autoridades, en 3 solamente por autoridades y en 9 por Pemex a través de los servicios de una empresa contratada, relata con indginación Greenpeace.

Ello, a pesar de que las autoridades de Pemex han reiterado su compromiso por salvaguardar las costas y han declarado haber comenzado labores de limpieza desde que fue anunciado el derrame.

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Al ser cuestionado sobre el tema, Onésimo Cruz Martínez, líder de pescadores en Pajapan, dijo que lo único que tiene ahora es una “red llena de hidrocarburos”. Como él, muchos pescadores se quedaron sin fuentes de ingresos. Reportan que muchas de las especies fueron contaminadas con chapopote.

Emeterio Martínez Hernández, líder de pescadores en la zona sur de Veracruz, describió el estado actual de las comunidades ribereñas como un “descontrol total” ante la crisis generada por el derrame de hidrocarburos.

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La incertidumbre y la falta de alternativas han sumido a cientos de pescadores en una situación de vulnerabilidad, pues la actividad que durante años fue su principal fuente de ingresos se encuentra gravemente afectada.

La preocupación de Martínez Hernández refleja el impacto directo que la contaminación ha tenido en el consumo local. Habitantes de la región han dejado de adquirir pescados, camarones, ostiones y jaibas provenientes de la laguna, debido al temor de exponerse a residuos de hidrocarburos. Esta caída en la demanda ha provocado un colapso en la economía de las familias que dependen de la pesca y ha dejado a muchos sin una forma clara de subsistir.

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