Cárteles mexicanos usan remesas y casas de cambio para lavar dinero en la frontera, alerta el Departamento de Tesoro de EEUU

(Infobae-Itzallana)

El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026, publicado el 6 de marzo, identifica al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como las dos principales amenazas del crimen organizado transnacional, capaces de infiltrar bancos, empresas de remesas, casas de cambio y hasta firmas de abogados para reciclar los miles de millones de dólares que genera el narcotráfico.

2026 National Money Laundering Risk Assessment

Remesas y camionetas blindadas: el flujo del dinero sucio

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió el 7 de marzo una Orden de Identificación Geográfica ampliada, que obliga a empresas de servicios monetarios —remesadoras, casas de cambio y compañías de traslado de valores— a reportar transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas en 14 condados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, todos en la franja fronteriza.

El mecanismo funciona así, según el informe del Tesoro: las organizaciones criminales contrabandean dinero ilícito a México, lo introducen de regreso a Estados Unidos en vehículos blindados y lo declaran como ingresos legítimos de empresas mexicanas. En algunos casos, ese dinero se usa para comprar armas en suelo estadounidense, exportarlas ilegalmente a México y, en palabras del propio Tesoro, “promover campañas de terror”.

El informe cita la multa de 37 millones de dólares impuesta en febrero de 2025 a Brink’s —la multinacional de traslado de valores— por violar normas antilavado vinculadas al transporte masivo de efectivo.

Se trata de una afectación de más de 900 millones de pesos (SSP Sinaloa)

Fentanilo: los cárteles mexicanos, epicentro de la crisis de sobredosis en EU

Según el documento, en laboratorios clandestinos diseminados por el territorio mexicano, el Cártel de Sinaloa y el CJNG fabrican el fentanilo que está matando a decenas de miles de estadounidenses al año. La droga —hasta 50 veces más potente que la heroína— se prensa en pastillas que imitan medicamentos de prescripción y se trafica hacia Estados Unidos principalmente en vehículos de pasajeros a través de los puertos de entrada fronterizos. Para producirla, los cárteles importan químicos precursores principalmente de China e India, aunque el procesamiento, la distribución y el control del negocio están firmemente en manos mexicanas.

De igual manera se resalta un operativo que se llevó a cabo en septiembre de 2025, en donde EEUU confiscó 300,000 kilogramos de precursores de metanfetamina enviados desde China al Cártel de Sinaloa —el mayor decomiso de este tipo en la historia— con valor de mercado de hasta 569 millones de dólares.

La fiscal federal Jeanine Pirro ofrece una conferencia de prensa frente a contenedores que contienen "la mayor incautación policial de precursores químicos destinados a una organización terrorista extranjera"(REUTERS/Adrees Latif)

Criptomonedas, mulas de dinero y redes chinas de lavado

Para reciclar las ganancias, los grandes cárteles recurren cada vez más a lavadores profesionales y redes de lavado chino-mexicanas (CMLN, por sus siglas en inglés), que mueven grandes sumas de efectivo usando empresas fantasma, múltiples cuentas bancarias y activos virtuales. El uso de criptomonedas, indica el informe, acelera el proceso porque los lavadores liberan de inmediato un equivalente en activos digitales tan pronto reciben el efectivo físico.

Las “mulas de dinero” son otro engranaje clave: personas que recorren Estados Unidos recolectando el efectivo del narcomenudeo, lo depositan en cuentas llamadas “funnel accounts” o lo convierten en criptomonedas a través de operadores del mercado negro, para después reconvertirlo en efectivo ya en México o Colombia y entregarlo a los líderes del cártel.

Un caso citado en el informe: en junio de 2024, las autoridades acusaron a asociados del Cártel de Sinaloa en Los Ángeles de lavar ganancias del narcotráfico comprando artículos de lujo y automóviles para exportarlos a China, emitiendo cheques de caja y fragmentando depósitos en pequeñas cantidades para evadir la detección bancaria.