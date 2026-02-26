México

Anuncian 54 nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales en México

Se busca que el país incremente su conectividad con múltiples destinos turísticos alrededor del mundo

Josefina Rodríguez Zamora durante la mañanera de este 26 de febrero. (Presidencia)

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora anunció las nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales que se inauguraran este 2026 en el país, durante la conferencia matutina de este 26 de febrero en Palacio Nacional.

“Quiero comentarles que durante estos meses sacaremos más rutas pero es importante decirles que las anunciadas en enero y febrero, comenzarán a operar en este semestre”, declaró la funcionaria.

Con esto se busca que México incremente su conectividad con múltiples destinos turísticos alrededor del mundo. De acuerdo con Rodríguez Zamora en los próximos meses se podrían se podrían revelar más rutas a nivel nacional e internacional.

Rutas nacionales

Guadalajara

Inicio de operaciones: 1er semestre 2026

Aerolínea: Volaris

  • Querétaro
  • Reynosa
  • Saltillo
  • Zacatecas

Querétaro

Inicio de operaciones: Enero

Aerolínea: TAR

  • Chihuahua

Hermosillo

Inicio de operaciones: 1er semestre 2026

Aerolínea: Volaris

Durango

Oaxaca

Veracruz

San Luis Potosí

Inicio de operaciones: Abril

Aerolínea: Viva Aerobus

  • Ciudad de México

Inicio de operaciones: 2º semestre 2026

Aerolínea: Volaris

  • Monterrey
  • Puerto Vallarta
  • Guadalajara
  • Puebla

Coahuila

Inicio de operaciones: Enero

Aerolínea: TAR

  • Torreón - Monterrey
  • Torreón - Hermosillo

Inicio de operaciones: Marzo

Aerolínea: Viva Aerobus

  • Saltillo - Cancún

Mazatlán

Inicio de operaciones: 1er semestre 2026

Aerolínea: Volaris

  • Querétaro
  • Guadalajara

Acapulco

Inicio de operaciones: 1er semestre

Aerolínea: Volaris

  • Cancún
  • Querétaro

Puebla

Inicio de operaciones: 1er semestre 2026

Aerolínea: Volaris

  • Aguascalientes
  • León
  • San Luis Potosí
  • Tuxtla Gutiérrez
  • Villahermosa
  • Huatulco
  • Puerto Vallarta
  • San José del Cabo
  • Zihuatanejo

Otros destinos

Inicio de operaciones: 1er semestre 2026

Aerolínea: Volaris

  • Aguascalientes - Puerto Vallarta
  • Aerolínea: Viva Aerobus
  • AIFA - Torreón
Nuevas rutas nacionales. (captura de pantalla)

Rutas internacionales

Querétaro

Inicio de operaciones: 1er semestre 2026 Aerolínea: Volaris

  • Denver
  • Dallas
  • Houston
  • Orlando
  • San Antonio

Ciudad de México

Inicio de operaciones: marzo

  • Quito
  • Tegucigalpa

Guadalajara

Inicio de operaciones: 1er semestre 2026 Aerolínea: Volaris

  • Detroit
  • Salt Lake City

Puebla

Inicio de operaciones: 1er semestre 2026

  • Nueva York (Newark)
  • Houston
  • Los Ángeles

Otros destinos

  • Cancún - Dublín

Inicio de operaciones: enero

Aerolínea: Aer Lingus

  • Puerto Vallarta - San Diego

Inicio de operaciones: marzo

Aerolínea: Southwest

  • San Luis Potosí - Chicago

Inicio de operaciones: 1er semestre

Aerolínea: Volaris

  • Tijuana - Vancouver

Inicio de operaciones: temporada invernal

Aerolínea: WestJet

  • AIFA - Cartagena, Colombia

Inicio de operaciones: junio 2026

Aerolínea: Viva

  • AIFA - Medellín, Colombia

Inicio de operaciones: junio 2026

Aerolínea: Viva

  • Indianápolis - Los Cabos

Rutas anunciadas en Fitur

  • CDMX - Barcelona

Inicio de operaciones: marzo

  • Monterrey - París

Inicio de operaciones: abril

  • Monterrey - Madrid

Inicio de operaciones: junio

Aerolínea: Iberia

