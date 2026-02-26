Anuncian 54 nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales en México

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora anunció las nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales que se inauguraran este 2026 en el país, durante la conferencia matutina de este 26 de febrero en Palacio Nacional.
“Quiero comentarles que durante estos meses sacaremos más rutas pero es importante decirles que las anunciadas en enero y febrero, comenzarán a operar en este semestre”, declaró la funcionaria.
Con esto se busca que México incremente su conectividad con múltiples destinos turísticos alrededor del mundo. De acuerdo con Rodríguez Zamora en los próximos meses se podrían se podrían revelar más rutas a nivel nacional e internacional.
Rutas nacionales
Guadalajara
Inicio de operaciones: 1er semestre 2026
Aerolínea: Volaris
- Querétaro
- Reynosa
- Saltillo
- Zacatecas
Querétaro
Inicio de operaciones: Enero
Aerolínea: TAR
- Chihuahua
Hermosillo
Inicio de operaciones: 1er semestre 2026
Aerolínea: Volaris
Durango
Oaxaca
Veracruz
San Luis Potosí
Inicio de operaciones: Abril
Aerolínea: Viva Aerobus
- Ciudad de México
Inicio de operaciones: 2º semestre 2026
Aerolínea: Volaris
- Monterrey
- Puerto Vallarta
- Guadalajara
- Puebla
Coahuila
Inicio de operaciones: Enero
Aerolínea: TAR
- Torreón - Monterrey
- Torreón - Hermosillo
Inicio de operaciones: Marzo
Aerolínea: Viva Aerobus
- Saltillo - Cancún
Mazatlán
Inicio de operaciones: 1er semestre 2026
Aerolínea: Volaris
- Querétaro
- Guadalajara
Acapulco
Inicio de operaciones: 1er semestre
Aerolínea: Volaris
- Cancún
- Querétaro
Puebla
Inicio de operaciones: 1er semestre 2026
Aerolínea: Volaris
- Aguascalientes
- León
- San Luis Potosí
- Tuxtla Gutiérrez
- Villahermosa
- Huatulco
- Puerto Vallarta
- San José del Cabo
- Zihuatanejo
Otros destinos
Inicio de operaciones: 1er semestre 2026
Aerolínea: Volaris
- Aguascalientes - Puerto Vallarta
- Aerolínea: Viva Aerobus
- AIFA - Torreón
Rutas internacionales
Querétaro
Inicio de operaciones: 1er semestre 2026 Aerolínea: Volaris
- Denver
- Dallas
- Houston
- Orlando
- San Antonio
Ciudad de México
Inicio de operaciones: marzo
- Quito
- Tegucigalpa
Guadalajara
Inicio de operaciones: 1er semestre 2026 Aerolínea: Volaris
- Detroit
- Salt Lake City
Puebla
Inicio de operaciones: 1er semestre 2026
- Nueva York (Newark)
- Houston
- Los Ángeles
Otros destinos
- Cancún - Dublín
Inicio de operaciones: enero
Aerolínea: Aer Lingus
- Puerto Vallarta - San Diego
Inicio de operaciones: marzo
Aerolínea: Southwest
- San Luis Potosí - Chicago
Inicio de operaciones: 1er semestre
Aerolínea: Volaris
- Tijuana - Vancouver
Inicio de operaciones: temporada invernal
Aerolínea: WestJet
- AIFA - Cartagena, Colombia
Inicio de operaciones: junio 2026
Aerolínea: Viva
- AIFA - Medellín, Colombia
Inicio de operaciones: junio 2026
Aerolínea: Viva
- Indianápolis - Los Cabos
Rutas anunciadas en Fitur
- CDMX - Barcelona
Inicio de operaciones: marzo
- Monterrey - París
Inicio de operaciones: abril
- Monterrey - Madrid
Inicio de operaciones: junio
Aerolínea: Iberia