Sheinbaum cuestiona visita de Isabel Ayuso y pide saber quién la invitó: “Pensaron que homenajear a Hernán Cortés les iba a dar votos… y cancelaron”

El acto de recibir a la funcionaria de la Comunidad de Madrid genera un debate sobre la influencia de figuras extranjeras en la política mexicana, según expresó la mandataria nacional durante su última conferencia de prensa matutina. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum no esquivó el tema en su conferencia matutina de este miércoles: la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, merece atención —no por su presencia en México, que consideró un derecho legítimo— sino por quién la trajo y para qué.

“Tiene derecho a venir, pero hay que saber con quién se reúne”

Sheinbaum fue clara desde el principio: México es un país libre y Ayuso tiene toda la libertad de visitar el país, dar conferencias y expresar sus ideas. Sin embargo, la mandataria mexicana marcó una distinción importante.

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“Ella tiene derecho a estar aquí, pero es importante saber qué dice y con quién se reúne”, señaló la presidenta, apuntando directamente a los alcaldes, alcaldesas y gobernadores de la oposición que han presumido fotografías junto a la funcionaria española.

Para Sheinbaum, esas imágenes no son casuales: revelan una afinidad ideológica con las posturas de Ayuso, que incluyen oponerse a los programas de bienestar social y reivindicar la figura de Hernán Cortés.

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La derecha mexicana y su alianza con la derecha internacional

La presidenta fue más allá y trazó un diagnóstico político: la visita de Ayuso responde a una alianza entre la derecha internacional y la derecha mexicana, que busca usar figuras externas para ganar legitimidad en el país.

“¿Para qué viene esta persona a México? Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí”, afirmó Sheinbaum, cuestionando la lógica de quienes promueven a una política que, dijo, “adora a Hernán Cortés” ante un público mexicano.

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Según la mandataria, la oposición recurre al “injerencismo de otros países” porque carece de un proyecto propio para ofrecerle al pueblo de México. “Quienes creen que usando el injerencismo de otros países en México les va a dar algo, están muy equivocados. Están derrotados”, sentenció, retomando una frase del presidente Benito Juárez: “La reacción está moralmente derrotada.”

El homenaje a Cortés que sí se canceló

Durante la conferencia, Sheinbaum también reveló un detalle que pasó desapercibido en la cobertura inicial: el homenaje a Hernán Cortés que formaba parte de la agenda de Ayuso fue cancelado, según indicó la presidenta, porque los propios organizadores midieron el impacto político y concluyeron que era indefendible.

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“Ya le midieron el asunto, dijeron no, está muy difícil, nos va a quitar como la mitad de los pocos votos que tenemos”, señaló Sheinbaum con ironía, dejando entrever que la presión social y política obligó a dar marcha atrás en ese punto específico de la gira.

Carlos Quinto contra Hernán Cortés: el argumento histórico

La presidenta también anunció que compartirá un documento histórico para contextualizar el debate sobre la conquista: un decreto del propio Carlos Quinto, rey de España, en el que —según describió Sheinbaum— el monarca documentó las atrocidades cometidas por Hernán Cortés contra los pueblos indígenas de México, incluyendo los sucesos de Cholula.

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“Imagínense, la presidenta de la Comunidad de Madrid reivindicando a alguien que el propio rey de España criticó en el siglo XVI”, subrayó.

¿Fractura diplomática entre México y España?

Consultada sobre si la presencia de Ayuso podría sabotear el acercamiento diplomático entre México y España —que ha avanzado en los últimos meses—, Sheinbaum quitó peso al argumento: “Yo no me veo tanta importancia. No creo que ella por venir a México vaya a minar una relación diplomática.”

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Sin embargo, la presidenta dejó un mensaje político nítido: la visita sirve como “claridad para el pueblo de México” sobre quién es quién y qué defiende cada sector político. La gira de Ayuso continúa. El debate, también.