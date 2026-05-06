Colectivo cuestiona campaña ‘Niñas, No Madres’, señala riesgo de desinformar sobre violencia sexual infantil

El Colegio Médico de Perú rechazó decisión del Hospital Regional de Loreto que impidió a 'Mila' acceder al aborto terapéutico. (Minsa)

La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) cuestionó el contenido y las acciones que integran la campaña ‘Niñas, No Madres’, que recientemente difundió el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), contra la violencia sexual infantil y con ello, el embarazo en menores de edad.

En un comunicado, la organización reconoció la necesidad de impulsar acciones de sensibilización social para erradicar este tió de violencia, así como la importancia de visibilizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Sin embargo, expresó su preocupación respecto a la campaña, “desde un enfoque basado en evidencia cientifica, derechos humanos y principios de protección integral”, al considerar que “algunos mensajes” pueden ser imprecisos y contraproducentes.

“Reconocemos la relevancia de impulsar acciones de sensibilización social para erradicar la violencia sexual infantil, asi como la importancia de visibilizar los derechos de NNA.

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“Consideramos necesario señalar que algunos mensajes de la campaña, en su forma actual, pueden resultar conceptualmente imprecisos y potencialmente contraproducentes desde una perspectiva cientifica, psicológica y de politica pública”, se lee en el comunicado.

¿Cuáles son las presuntas fallas en la campaña?

Consentimiento en menores de edad

Algunos mensajes sugieren que la prevención de la violencia sexual depende de la capacidad de niñas y niños para otorgar o negar consentimiento.

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La organización subraya que menores de edad no tienen la madurez cognitiva, emocional ni neurobiológica para dar un consentimiento válido en interacción con adultos, sobre todo ante relaciones de poder desiguales.

Usar el concepto de consentimiento sin contexto puede generar interpretaciones erróneas y procesos de autoinculpación en las víctimas.

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Dinámicas reales de la violencia sexual infantil

En este tema, mencionó que la literatura científica documenta que la mayoría de los casos ocurren sin fuerza física directa, sino mediante manipulación, engaño, generación de vínculos y aislamiento.

Las respuestas neurobiológicas ante situaciones de amenaza, como el congelamiento o la sumisión, pueden impedir que niñas y niños expresen rechazo.

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Por ello, se debe centrar la narrativa en “decir no” o “expresar incomodidad” resulta insuficiente.

Riesgo de responsabilizar implícitamente a las víctimas

Enfatizar conductas esperadas en niñas, niños y adolescentes, sin definir la responsabilidad exclusiva del agresor adulto, puede trasladar implícitamente una carga de protección a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

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ADIVAC sostiene que la prevención, atención y respuesta ante la violencia sexual corresponde de manera absoluta a adultos, instituciones y al Estado.

Precisión en la comunicación pública

El colectivo señaló que las campañas deben evitar simplificaciones que distorsionen fenómenos complejos. La ambigüedad en conceptos clave puede provocar desinformación y prácticas inadecuadas.

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Los mensajes de sensibilización deben acompañarse de rutas claras de acción, mecanismos accesibles de denuncia y fortalecimiento institucional.

Construcción de corresponsabilidad social

Es fundamental involucrar a distintos actores sociales, pero los mensajes deben evitar estigmatización o generalización, y promover una comprensión estructural del problema basada en la transformación de normas sociales, relaciones de poder y contextos de riesgo.

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ADIVAC reitera la importancia de campañas para prevenir la violencia sexual infantil, pero subraya que deben construirse con rigor técnico, respaldo científico y enfoque especializado en desarrollo infantil y trauma.

Asimismo, de comunicar de manera inadecuada puede limitar la efectividad de las estrategias de prevención y generar riesgos adicionales para la protección de las víctimas.

La organización hace un llamado a fortalecer la participación de especialistas en psicología del desarrollo, neuropsicología, trauma, criminología, derechos de infancia y diseño de políticas públicas en la elaboración de este tipo de iniciativas, para garantizar información clara, pertinente y verdaderamente protectora de los derechos de niñas, niños y adolescentes.