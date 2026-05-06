Los mejores memes que dejó la aparición de BTS junto a Sheinbaum en Palacio Nacional

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La banda de k-pop BTS fue invitada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Palacio Nacional. Los cantantes aprovecharon su visita para saludar desde el balcón a los miles de fans que los esperaban en el Zócalo Capitalino.

El eufórico momento se viralizó en redes y provocó memes de todo tipo.

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¿Cómo fue el saludo de BTS a sus fans en el Zócalo?

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió y acompañó al grupo surcoreano BTS en uno de los balcones de Palacio Nacional, donde saludaron a miles de seguidoras y seguidores que se concentraron frente al recinto histórico.

Durante cuatro minutos, los integrantes de BTS aparecieron junto a la titular del Ejecutivo federal, quien sostuvo un póster oficial y expresó: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”.

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Sheinbaum y BTS. REUTERS/Luis Cortes

El grupo y la mandataria permanecieron en el balcón ante la multitud de fans, conocidos como ARMYS, que corearon canciones y gritaron para saludar a los músicos.

Las y los seguidores manifestaron su entusiasmo esperando ver al grupo coreano tras no conseguir boletos para otros eventos. Los integrantes de la agrupación soltaron algunas frases en español como “Te amo” y “Te quiero”.

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La visita destacó la interacción entre la mandataria y el fenómeno fan de la banda surcoreana, lo que habría fortalecido el vínculo cultural entre México y Corea del Sur, según la comunicación oficial de la presidencia.

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La historia de BTS con México

La presencia de BTS en Ciudad de México alcanzó uno de sus puntos más altos este 2026, al agotar tres fechas de conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo, tras una trayectoria de una década en territorio nacional.

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La primera aparición de BTS en México ocurrió en octubre de 2014, cuando el grupo participó en el festival Music Bank en la Arena CDMX.

Un año después, el 29 de julio de 2015, tuvieron su primer concierto en solitario en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, con una audiencia estimada en 3.500 personas. En aquella ocasión, la venta no logró ocupar todo el aforo y se regalaron boletos a admiradoras afuera del recinto.

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Una década después, la formación integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jungkook, V y Jimin logró consolidar su popularidad en México y, por primera vez, llenó el Estadio GNP Seguros en tres fechas consecutivas.

La realización de estos conciertos celebran la evolución del grupo desde sus inicios de baja convocatoria hasta la consolidación como fenómeno global en el país.

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