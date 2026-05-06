BTS en el Zócalo: cuántas personas reuniría el grupo en concierto, según la IA

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su reunión con BTS en el Palacio Nacional este 6 de mayo tuvo una gran convocatoria, pues hubo aproximadamente 6 mil personas esperando el saludo desde el balcón.

Esta movilización inusual de ARMY en el Zócalo de Ciudad de México hace pensar ¿Qué pasaría si se confirmara un concierto gratuito?

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La capacidad de convocatoria del grupo surcoreano en México ya se mide en cifras récord.

La Inteligencia Artificial proyecta que BTS podría reunir hasta 600 mil personas en un concierto gratuito en el Zócalo, superando los 400 mil asistentes que registró Shakira en su presentación más reciente.

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El dato surge a partir de los intentos de compra para los conciertos pagados de BTS en mayo de 2026, donde más de 1.1 millones de personas buscaron boletos para los tres shows programados en el Estadio GNP Seguros, aunque solo había 150 mil entradas disponibles.

La demanda no se limita a fans mexicanos. De acuerdo con Billboard Español y allkpop, aficionados de más de 1,300 ciudades intentaron acceder a los boletos, incluyendo capitales de América Latina y ciudades de Estados Unidos.

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Cientos de fans de BTS, conocidos como ARMY, se reunieron en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional, esperando la llegada de la banda surcoreana y el saludo de los integrantes desde el balcón (Nallely Sánchez/Infobae México)

La presidenta Sheinbaum envió una carta diplomática a su homólogo en Corea del Sur solicitando más fechas de conciertos, ante la imposibilidad de atender la demanda local: “Cerca de un millón de jóvenes quieren comprar boletos, pero solo hay 150 mil disponibles”.

Por qué BTS reuniría a 600 mil personas en el Zócalo

Demanda previa comprobada: Más de 1.1 millones de personas intentaron comprar boletos para los conciertos de BTS en México en 2026, con apenas 150 mil entradas disponibles entre el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP

Comparativo de récords previos: El récord actual en conciertos gratuitos en el Zócalo lo tiene Shakira, con 400 mil asistentes. BTS superaría ese número según la IA, con un margen de 200 mil personas más.

Organización y movilización del fandom (ARMY): La base de fans de BTS en México y Latinoamérica es altamente organizada, capaz de movilizar caravanas y coordinarse para eventos de gran escala.

Convocatoria internacional: Fans de otros países viajan para ver a BTS, lo cual incrementa la asistencia y el impacto económico en la capital.

Capacidad y tradición del Zócalo: Es habitual que el Zócalo reciba conciertos gratuitos de gran convocatoria, con pantallas en calles aledañas que aumentan la capacidad de asistentes.