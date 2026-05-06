Así fue la emotiva reacción de Carlos Villagrán, Quico en el Chavo del 8, al conocer a Lionel Messi

Villagrán viajó a Miami acompañado de su esposa, cumpliendo el sueño de conocer personalmente a Lionel Messi y compartir con él palabras de admiración. (Foto: Instagram/ @carlos_kiko1 - Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México))

El futbol y la comedia mexicana protagonizaron un cruce histórico: Carlos Villagrán, el eterno “Kiko” del Chavo del 8, cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi.

El encuentro se vivió dentro de las instalaciones del Inter Miami, donde el actor mexicano no pudo ocultar la emoción de estar cara a cara con su ídolo. Para Villagrán, este no fue sólo un momento especial sino, en sus propias palabras, “El día más feliz”.

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Becky Palacios, esposa de Villagrán, fue testigo y registró cada detalle de este emotivo encuentro histórico con Lionel Messi. (Crédito especial: Instagram/ @marabekk)

La emoción de Villagrán trascendió las cámaras y las redes sociales. El actor compartió abrazos, palabras de admiración y hasta un beso con el astro argentino, en una escena que rápidamente tocó el corazón de miles de mexicanos y latinoamericanos.

Un instante que marcó a Villagrán

Para Carlos Villagrán, conocer a Messi fue mucho más que un encuentro con una estrella del futbol. Se trató de cumplir una promesa personal y de vivir un sueño largamente esperado.

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Villagrán llegó acompañado de su esposa, Becky Palacios , quien documentó cada detalle del momento.

El actor expresó con sinceridad: “No me voy a morir sin darte la mano” .

Al ver a Messi, Villagrán no pudo evitar emocionarse, lanzando frases como: “Te respeto, te voy a defender toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado”.

La emoción de Carlos Villagrán se hizo viral gracias a fotografías y videos que documentaron el abrazo, la admiración y el beso a Messi. (Instagram/ @carlos_kiko1)

Así, el encuentro dejó en claro que la admiración no tienen edad ni fronteras.

Un encuentro lleno de gestos y símbolos

La emoción de Villagrán se reflejó en cada gesto y acto durante el encuentro. Más allá de las palabras, los detalles fueron memorables:

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Villagrán abrazó a Messi y le dio un beso en la mejilla , desbordando alegría.

Messi respondió con sonrisas, un abrazo y la firma de una camiseta del Inter Miami dedicada al actor.

El momento quedó registrado en fotografías y videos, muchos de ellos publicados por el propio Villagrán en sus redes sociales.

Lionel Messi respondió con gestos de cariño y dedicó una camiseta firmada al legendario Kiko, símbolo de la televisión mexicana. (Crédito especial: Instagram/ @marabekk)

El intercambio de admiración entre ambos ídolos generó un eco inmediato entre los seguidores del futbol y la televisión mexicana.

“El día más feliz”: la reacción que conmovió a México

La publicación de Villagrán, donde definió el momento como “El día más feliz”, capturó la esencia de la experiencia. El cariño y la euforia del actor fueron recibidos con miles de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

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En redes, la imagen del beso y el abrazo recorrió todo México , despertando nostalgia y orgullo entre generaciones que crecieron con Quico .

Para Villagrán, el encuentro con Messi fue la culminación de una vida de pasión por el futbol y la comedia.

Villagrán calificó el momento con Messi como "El día más feliz" y lo compartió con miles de seguidores en redes sociales. (Foto: Archivo)

De esta manera, este emotivo episodio quedará en la memoria colectiva como uno de los momentos más entrañables de la cultura popular mexicana.