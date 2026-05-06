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Claudia Sheinbaum pone fecha para “visita de cortesía” de legisladores de Morena

Ricardo Monreal destacó que la reunión refleja la “buena relación” entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal

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Claudia Sheinbaum se reunirá con legisladores de Morena el próximo 7 de mayo de 2026. (Fotos: Cámara de Diputados y Presidencia)
Claudia Sheinbaum se reunirá con legisladores de Morena el próximo 7 de mayo de 2026. (Fotos: Cámara de Diputados y Presidencia)

La tarde de este miércoles, el diputado Ricardo Monreal dio a conocer en entrevista para medios que el jueves 7 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con legisladores de Morena, quienes realizarán una “visita de cortesía” con la finalidad de “rendir cuentas” sobre el trabajo realizado en el Congreso de la Unión:

“Analizaremos con ella los resultados de la agenda legislativa, el balance legislativo del periodo de sesiones. Es una visita entre poderes, es una visita de cortesía y de una buena relación con la titular del Ejecutivo Federal que hacemos cada vez que concluye el periodo de sesiones”.

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Aseguró que el encuentro se dará alrededor de las 13:00 horas, destacando que no acordarán con ella los trabajos en el legislativo durante el periodo extraordinario, sino que estos serán dialogados en la Cámara de Diputados.

Monreal espera que no se “contamine” revisión del T-MEC

Cuestionado sobre cómo podrían afectar las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de 3 funcionarios y 6 exservidores públicos, en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la próxima revisión que iniciará el 26 de mayo, el diputado de Morena comentó:

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Es un momento de definición compleja, pero el día 26 de este mes inicia la mesa de negociaciones del T-MEC aquí en México, y confío plenamente en la eficacia, en la inteligencia y en la actitud de Marcelo Ebrard como principal negociador”.

Infografía con título "Misión comercial: Ebrard en Canadá", gráficos de engranajes, banderas de México y Canadá, mapas, apretones de manos y contenedores de carga.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llevará a cabo una "misión comercial" en Canadá rumbo a la revisión del T-MEC. (Imagen ilustrativa Infobae)

El zacatecano mantiene la esperanza de que las próximas negociaciones con Estados Unidos y México no se “contaminen” por los señalamientos que involucran a los siguientes sinaloenses:

Funcionarios públicos en activo:

  • Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años (con licencia)
  • Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años
  • Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal estatal, 54 años (con licencia)
  • Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años (con licencia)

Exservidores públicos:

  • Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años
  • Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años
  • Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años
  • José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años
  • Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años

Tengo mucha confianza en Marcelo Ebrard, como lo tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, y esperamos que no se contamine la negociación comercial con Estados Unidos y Canadá con problemas de carácter político, como este que acaba de ocurrir”, finalizó Monreal.

FILE PHOTO: Mexico's Economy Minister Marcelo Ebrard speaks as he and Canada's Minister responsible for Canada–U.S. Trade and Intergovernmental Affairs and One Canadian Economy, Dominic LeBlanc (not pictured), attend the kickoff of the Team Canada Trade Mission to Mexico at a hotel in Mexico City, Mexico, February 16, 2026. REUTERS/Henry Romero/File Photo
FILE PHOTO: Mexico's Economy Minister Marcelo Ebrard speaks as he and Canada's Minister responsible for Canada–U.S. Trade and Intergovernmental Affairs and One Canadian Economy, Dominic LeBlanc (not pictured), attend the kickoff of the Team Canada Trade Mission to Mexico at a hotel in Mexico City, Mexico, February 16, 2026. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Ebrard comienza reuniones con Canadá

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, iniciará este jueves 7 de mayo una misión comercial en Canadá. La delegación mexicana, que agrupa a 240 empresas, sostendrá más de mil 800 encuentros de negocios con 200 firmas canadienses en Toronto y Montreal.

El programa incluye reuniones con CEOs de grandes empresas como Air Canada, Bombardier y Brookfield, así como sesiones con fondos de inversión y bancos canadienses. Se busca acelerar el flujo de inversión y comercio bilateral, con especial atención para las pymes mexicanas que buscan exportar, conseguir financiamiento o establecer alianzas estratégicas en sectores como agroindustria, manufactura, farmacéutica y electromovilidad.

De manera paralela, Ebrard mantendrá reuniones con el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, para abordar temas clave de la revisión del T-MEC. El funcionario calificó la misión como inédita y sostuvo que México busca ampliar su intercambio comercial con Canadá, abriendo nuevas oportunidades para empresas nacionales en la integración económica de América del Norte.

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