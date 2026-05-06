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¿Es mejor dormir sin calcetines? Experto revela cómo lograr un sueño profundo

La termorregulación corporal y la producción natural de melatonina, claves para un sueño profundo y reparador

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Dormir sin calcetines ayuda a tener mejor descanso
Dormir sin calcetines ayuda a tener mejor descanso

En la búsqueda de un descanso de calidad, cada vez surgen más recomendaciones respaldadas por especialistas que apuntan a mejorar los hábitos nocturnos. Una de ellas ha generado debate reciente: dejar de dormir con calcetines. De acuerdo con el doctor Miguel Padilla, esta práctica podría interferir con un proceso esencial del cuerpo humano: la termorregulación.

El especialista explica que el organismo necesita mantener una temperatura adecuada para conciliar el sueño profundo. Diversos estudios coinciden en que el rango ideal para dormir se sitúa entre los 17 y 20 grados Celsius. En este contexto, el cuerpo cuenta con mecanismos naturales para liberar calor, principalmente a través de las manos y los pies.

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“Cuando cubrimos los pies con calcetines durante la noche, impedimos que el calor se disipe correctamente”, señala Padilla. Esta acumulación térmica podría dificultar que el cuerpo alcance el estado óptimo para el descanso, provocando un sueño más ligero o interrumpido.

Aunque para algunas personas los calcetines representan comodidad, especialmente en climas fríos, el especialista sugiere priorizar una temperatura ambiente adecuada antes que abrigar en exceso el cuerpo. Ajustar la ventilación de la habitación o utilizar ropa de cama ligera puede ser una alternativa más efectiva.

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Tomar melatonina

Blíster de melatonina para el insomnio (AdobeStock)
Blíster de melatonina para el insomnio (AdobeStock)

Otro punto clave en las recomendaciones del doctor es evitar el consumo de melatonina en cualquier presentación.

Este suplemento, popularizado como solución rápida para el insomnio, no siempre es necesario y, en algunos casos, podría alterar los ciclos naturales del sueño si se usa sin supervisión.

“La melatonina no debería ser la primera opción. Lo ideal es enseñar al cerebro a producirla de forma natural”, advierte.

Para lograrlo, propone adoptar un protocolo basado en hábitos saludables, como mantener horarios regulares para dormir, reducir la exposición a pantallas antes de acostarse y evitar luces intensas durante la noche.

Alimentos que ayudan a dormir mejor

Mujer joven con camiseta gris sentada en una cocina moderna, comiendo de un bol blanco con pollo, quinoa y verduras, con un vaso de agua al lado.
Consumir atún, huevo, avena, almendras y cerezas ayuda a dormir mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el especialista destaca la importancia de la alimentación como un factor determinante en la calidad del sueño. Consumir diariamente alimentos que favorezcan la producción de melatonina y serotonina puede marcar una diferencia significativa. Entre ellos se encuentran opciones ricas en triptófano, como el atún, el huevo, la avena, las almendras y las cerezas.

Estos alimentos, respaldados por evidencia científica, contribuyen a regular los ritmos circadianos y a preparar al organismo para el descanso. Incorporarlos en la dieta diaria, especialmente en la cena, puede potenciar sus efectos, destaca el especialista.

El mensaje central de estas recomendaciones es claro: el descanso no depende de soluciones inmediatas, sino de hábitos consistentes. Dormir mejor implica comprender cómo funciona el cuerpo y respetar sus procesos naturales.

En un contexto donde el insomnio afecta a una parte significativa de la población, adoptar cambios simples como evitar los calcetines al dormir, regular la temperatura del entorno y priorizar la producción natural de melatonina puede representar un paso importante hacia una mejor calidad de vida.

La clave, concluyen el especialista, está en regresar a lo básico: escuchar al cuerpo y crear condiciones adecuadas para que el sueño ocurra de manera natural.

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